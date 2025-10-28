Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маска Тутанхамона
Маска Тутанхамона
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_the_funerary_mask_of_Tutankhamun_(4888400644).jpg by Merce
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 6:42

Когда Нефертити стала Тутанхамоном: анализ древнего золота изменил взгляд на самую знаменитую реликвию Египта

Учёные выяснили, что маска Тутанхамона могла принадлежать Нефертити — Мохаммед Эль-Гамаль

Когда речь заходит о Древнем Египте, первое, что всплывает в воображении, — это блеск золота и взгляд юного фараона из-за стекла музейной витрины. Маска Тутанхамона давно стала символом не только роскоши, но и вечного вопроса: кто был настоящим владельцем этой шедевральной реликвии? Недавние анализы ученых из Каира, Оксфорда и Йорка добавили к разгадке новые аргументы — и, возможно, изменили саму историю.

Следы перепрофилирования: как наука меняет взгляд на древние артефакты

Исследователи провели химический анализ состава золота, из которого была изготовлена знаменитая маска. Оказалось, что материал неоднороден: он состоит из двух сплавов, различающихся по пробе. Под микроскопом видны следы пайки, а пропорции лица больше напоминают изящные черты Нефертити, чем мальчика-фараона.

Эти данные укрепили старую гипотезу: артефакт могли изначально создать для царицы, а позднее, после внезапной смерти Тутанхамона, поспешно переделать. Об этом свидетельствуют и отверстия для серег — украшение, свойственное женщинам в царском доме, но почти не встречающееся у правителей-мужчин.

"Комбинация разных сплавов и следы пайки указывают на вторичную переработку изделия", — пояснил археометаллург Мохаммед Эль-Гамаль.

Ученые не исключают, что после гибели юного правителя жрецы просто не успели изготовить новую маску. Пышность погребального обряда требовала скорости, и сокровищницу мог пополнить уже готовый предмет, изменённый под нового владельца.

Сравнение: аргументы в пользу версии о Нефертити

Признак Маска Тутанхамона Типичные черты артефактов Нефертити
Форма лица Овальная, с утончённым подбородком Идентична известным бюстам царицы
Золото Два сплава разной пробы Однородный сплав высшей пробы
Отверстия в ушах Есть Есть
Символика на лбу Змей и коршун (для царей) Отсутствуют в женских образцах

Такое совпадение деталей наводит на мысль, что изначально маска могла быть создана для женщины царственного рода, а лишь затем адаптирована к образу фараона.

Советы шаг за шагом: как археологи раскрывают древние тайны

  1. Определение состава металла. Для этого применяется спектральный анализ — метод, фиксирующий следы элементов даже через тысячелетия.

  2. Изучение микроповреждений. Под микроскопом видны линии пайки, следы инструментов и изменения структуры поверхности.

  3. Сравнение с аналогами. Учёные сопоставляют найденные элементы с уже известными артефактами эпохи Амарны.

  4. Восстановление исторического контекста. Каждое открытие соотносят с правлением фараонов, религиозными реформами и стилем придворных мастерских.

  5. Публикация и проверка. Результаты проходят рецензию в международных журналах и сопоставляются с независимыми анализами.

Ошибка, последствия, альтернатива

  • Ошибка: археологи прошлого века принимали артефакт за однородное изделие, не учитывая микроскопических следов пайки.

  • Последствие: десятилетиями считалось, что маска — оригинальная работа единого мастера, а споры о её происхождении оставались на уровне догадок.

  • Альтернатива: современные технологии спектрального анализа позволяют точно определить происхождение металла и подтвердить переработку древних предметов без их повреждения.

А что если маска действительно принадлежала Нефертити?

Этот вопрос не даёт покоя исследователям. Если предположить, что артефакт был создан для великой царицы, то перед нами не просто символ Тутанхамона, а свидетельство политического кризиса эпохи Амарны. После смерти Эхнатона культ Атона был отвергнут, а память о Нефертити могла быть намеренно стёрта.

В таком случае переиспользование её маски становится не случайностью, а актом религиозного и идеологического очищения — попыткой скрыть следы прежней веры. Это объясняет и спешку, и странности в оформлении гробницы.

Плюсы и минусы версии о "женском происхождении" маски

Аспект Плюсы Минусы
Научные данные Химический анализ подтверждает неоднородность золота Возможно, сплавы использовались просто из-за нехватки ресурсов
Внешние признаки Женственные черты лица и отверстия в ушах Такие элементы могли быть декоративными и не нести пол
Исторический контекст Соответствует времени правления Нефертити и Эхнатона Нет прямых письменных источников о переиспользовании

Вопросы, которые всё ещё остаются

Почему именно маска, а не другой предмет, могла быть использована повторно?
Потому что именно она являлась символом перехода в загробный мир. В экстремальной ситуации жрецы могли выбрать уже готовое изделие, чтобы соблюсти обряд.

Можно ли окончательно доказать принадлежность маски Нефертити?
Пока нет. Для этого нужно провести изотопный анализ золота с артефактов, найденных в гробницах Амарнского периода, и сравнить их с образцом из маски.

Как подобные открытия влияют на музейные экспозиции?
Если гипотеза подтвердится, Египетскому музею в Каире придётся пересмотреть одну из своих центральных легенд, а экскурсоводы — изменить нарратив о юном фараоне.

Мифы и правда

  • Миф: маска Тутанхамона полностью оригинальна и создана специально для него.
    Правда: исследование показало наличие сплавов разного происхождения и следов вторичной пайки, что говорит о переработке.

  • Миф: Нефертити исчезла бесследно, и её захоронение не оставило артефактов.
    Правда: несколько предметов с характерным стилем её эпохи были найдены в Фивах и Амарне, что подтверждает её культовое влияние.

Исторический контекст

После религиозной реформы Эхнатона Египет погрузился в хаос. Культ солнечного диска Атона сменился возвращением к старым богам, а память о царской семье стирали с надписей. Молодой Тутанхамон стал символом восстановления традиций.

В этом контексте использование старых предметов, связанных с прежним двором, выглядит не случайностью, а осознанной стратегией — своеобразным "переписыванием" истории. Маска, возможно, стала мостом между двумя эпохами: запретным прошлым и новой властью.

Три интересных факта

  1. При анализе золота маски применялась технология лазерной абляции — метод, позволяющий брать микроскопические образцы без повреждения поверхности.

  2. Вес маски — около 11 килограммов, и большая часть массы приходится на чистое золото высшей пробы.

  3. На внутренней стороне маски выгравировано заклинание из "Книги мёртвых", которое должно было обеспечить безопасное путешествие души фараона в иной мир.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Флориде обнаружен новогвинейский плоский сосальщик, опасный для людей — Уильям Кроу сегодня в 5:41
Не трогай руками — можешь пожалеть: в США обнаружен паразит, опасный даже через слизь

Во Флориде обнаружили опасного тропического сосальщика, способного переносить паразитов и разрушать экосистему. Узнайте, как защитить дом и участок от инвазивного гостя.

Читать полностью » Highview Power: в Великобритании строится первое хранилище сжиженного воздуха сегодня в 4:27
Сжижение воздуха для хранения энергии: экологичный и доступный способ решить энергетическую проблему

Сжиженный воздух может стать решением проблемы хранения энергии в будущем. Узнайте, как эта инновационная технология меняет правила игры в энергетике.

Читать полностью » GCL Technology: В 2025 году компания увеличила прибыль на 960 млн юаней сегодня в 3:12
Солнечный рынок Китая выходит из кризиса: что стоит за улучшением финансовых показателей

Китайская солнечная энергетика восстанавливается после убытков: компании сообщают о росте благодаря ценам на поликремний и мерам по выводу избыточных мощностей.

Читать полностью » Археологи Вильнюса нашли доказательства болезней, унесших жизни солдат Наполеона сегодня в 2:22
Как паратиф и тиф разрушили армию Наполеона: что выяснили учёные

Учёные раскрыли генетические следы инфекций, сыгравших важную роль в гибели французской армии в 1812 году. Паратиф и возвратный тиф оказались одними из главных факторов потерь.

Читать полностью » CISM: онлайн-калькулятор SMFQ помогает выявить депрессию на ранних стадиях сегодня в 1:16
Онлайн-калькулятор SMFQ: быстрый способ определить депрессию и тревожные расстройства

Узнайте, как трансдиагностический калькулятор SMFQ помогает выявить депрессию и другие расстройства, предоставляя медицинским работникам инструмент для более точной диагностики.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как предотвратить послеродовую депрессию на ранних сроках сегодня в 0:26
Ошибки при диагностике послеродовой депрессии: как не упустить важное

Новый анализ крови может стать важным шагом в борьбе с послеродовой депрессией, прогнозируя её развитие ещё до появления симптомов.

Читать полностью » MIT обнаружил сохранившиеся материалы Земли до планетарной катастрофы 4,5 млрд лет назад вчера в 23:13
Покупка билета в прошлое: как учёные прочитали историю Земли в древних породах

Учёные MIT обнаружили следы прото-Земли возрастом 4,5 млрд лет. Открытие меняет представления о ранней истории нашей планеты.

Читать полностью » NASA: через миллион лет Солнце уничтожит атмосферу планеты Земля вчера в 23:11
Земля умирает — и мы ничего не можем сделать: NASA шокировало новыми данными

Учёные NASA и Японии рассчитали, когда Земля станет непригодной для жизни. Прогноз основан на анализе процессов, происходящих на Солнце.

Читать полностью »

Новости
Еда
Заливной торт с фруктами и бисквитом готовится на основе сметанного крема с желатином
Садоводство
Посадка моркови весной без навоза и золы предотвращает деформацию урожая — агрономы
Садоводство
Сухой торф делает почву водоотталкивающей и мешает растениям впитывать влагу
Питомцы
Учёные: регулярное общение с кошкой снижает у питомцев уровень стресса
Красота и здоровье
Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе хурмы для сердца и иммунитета
Культура и шоу-бизнес
Победитель фанатского конкурса Lionsgate сыграет в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы"
Авто и мото
Автообъявления с 5–7 фото получают на 40% больше просмотров
Красота и здоровье
Домашняя пыль и плесень вызывают аллергию и бронхоспазм — аллерголог Болибок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet