Девушка держится за голову от боли
Девушка держится за голову от боли
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:25

Когда мозг бьётся в такт боли: почему мигрень — больше, чем просто головная боль

Мигрень сопровождается пульсирующей болью и светобоязнью у пациентов — невролог Татьяна Попович

Мигрень — одно из самых распространённых неврологических заболеваний, которым страдает более миллиарда человек по всему миру. Эти данные были опубликованы в 2015 году в журнале The Lancet. Болезнь отличается интенсивной, пульсирующей болью, часто сопровождающейся тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам.

По словам врача-невролога Татьяны Попович из Клиники восстановительной неврологии, распознать мигрень можно по ряду характерных симптомов, а для снижения частоты приступов важно знать свои триггеры и своевременно обращаться к врачу.

Что такое мигрень

Мигрень — это генетическое заболевание нервной системы, проявляющееся периодическими приступами головной боли, чаще всего с одной стороны головы. Она может усиливаться при физической активности и даже при обычных движениях.

Помимо боли, человек может ощущать тошноту, слабость, повышенную чувствительность к свету и звукам. Иногда возникает так называемая аура - предвестник приступа. Она выражается в виде зрительных или сенсорных нарушений: ярких вспышек, "мушек" перед глазами, чувства жара или покалывания в теле.

Приступы мигрени могут длиться от четырёх часов до трёх суток. Наиболее часто заболевание встречается у женщин — гормональные колебания, особенно связанные с эстрогеном, оказывают прямое влияние на развитие приступов.

Почему возникает мигрень

Точная причина мигрени до сих пор не установлена. Учёные полагают, что в основе заболевания лежат наследственные особенности нервной системы и сбои в работе сосудов головного мозга. Тем не менее, известно, что приступы мигрени могут быть спровоцированы определёнными факторами:

  • употребление алкоголя, кофе, шоколада, орехов, сыра и цитрусовых;
  • гормональные изменения (менструация, климакс, беременность);
  • хронический недосып;
  • стресс, сильное волнение или физическое переутомление.

Каждый организм реагирует по-своему. У одних людей эти продукты или состояния вызывают приступы, у других — нет. Поэтому важно наблюдать за собой и записывать возможные провоцирующие ситуации.

Сравнение типов головной боли

Признак Мигрень Головная боль напряжения Кластерная боль
Локализация Одна сторона головы Обе стороны За глазом или виском
Характер боли Пульсирующая Сдавливающая Жгучая, резкая
Длительность 4-72 часа От 30 минут до нескольких дней 15-180 минут
Сопутствующие симптомы Тошнота, рвота, светобоязнь Усталость, раздражительность Слезотечение, покраснение глаза
Половая предрасположенность Чаще у женщин Одинаково у всех Чаще у мужчин

Советы шаг за шагом

  1. Ведите дневник мигрени. Записывайте дату, длительность, интенсивность боли и возможные триггеры. Это поможет врачу подобрать лечение.

  2. Следите за режимом сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — недосып и переизбыток сна могут спровоцировать приступ.

  3. Избегайте известных триггеров. Если вы заметили, что определённые продукты или ситуации вызывают боль, исключите их из жизни.

  4. Обеспечьте покой при первых симптомах. При появлении ауры постарайтесь уйти в тихое, тёмное место.

  5. Принимайте препараты вовремя. Эффективность триптанов максимальна в первые 30 минут после начала боли.

  6. Пейте воду. Обезвоживание усиливает симптомы мигрени.

  7. Регулярно консультируйтесь с неврологом. Только врач может скорректировать лечение и подобрать профилактические препараты.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: принимать обезболивающее слишком поздно.
    Последствие: приступ становится сильнее, и лекарства теряют эффективность.
    Альтернатива: принимать препарат при первых признаках боли или ауры.

  2. Ошибка: терпеть боль, надеясь, что "само пройдёт".
    Последствие: усиливается стресс, возникает хроническая мигрень.
    Альтернатива: своевременное применение триптанов или других средств, назначенных врачом.

  3. Ошибка: лечить мигрень народными методами.
    Последствие: потеря времени, усиление боли, обезвоживание.
    Альтернатива: использовать медицинские методы и профилактические препараты, назначенные специалистом.

А что если…

А что если приступы стали чаще? Это сигнал обратиться к врачу. Возможно, мигрень перешла в хроническую форму.

А если таблетки перестали помогать? Это повод сменить схему лечения. Врач может назначить инъекции ботулотоксина или антидепрессанты для профилактики.

А что если боль сопровождается слабостью или нарушением речи? Это может быть признаком другого неврологического состояния — необходимо немедленно обратиться в больницу.

Плюсы и минусы методов лечения

Метод Плюсы Минусы
Триптаны Быстро снимают приступ Дорогие, требуют назначения врача
Анальгетики Доступны, помогают при лёгких формах Могут вызвать привыкание
Профилактические препараты Снижают частоту приступов Эффект проявляется не сразу
Физиотерапия и массаж Расслабляют мышцы, уменьшают стресс Неэффективны без медикаментов
Когнитивно-поведенческая терапия Учит контролировать стресс Требует регулярных занятий

FAQ

Как отличить мигрень от обычной головной боли?
Мигрень сопровождается пульсирующей болью, тошнотой, светобоязнью и длится дольше обычной головной боли.

Может ли мигрень пройти навсегда?
Полностью избавиться от мигрени нельзя, но с помощью терапии можно значительно уменьшить частоту и силу приступов.

Помогает ли кофе при мигрени?
Небольшие дозы кофеина могут снять лёгкий приступ, но его избыток — частая причина мигрени.

Мифы и Правда

  1. Миф: мигрень — это просто сильная головная боль.
    Правда: это серьёзное неврологическое заболевание, требующее лечения.

  2. Миф: мигрень бывает только у женщин.
    Правда: хотя женщины страдают чаще, мигрень встречается и у мужчин, и даже у детей.

  3. Миф: боль можно снять без лекарств, просто полежав в темноте.
    Правда: без медикаментозной помощи приступ не пройдёт полностью, а может лишь временно ослабнуть.

Исторический контекст

Первые описания мигрени встречаются ещё в трудах древнегреческого врача Гиппократа. Он упоминал о случаях "односторонней боли в голове", сопровождающейся тошнотой и зрительными нарушениями. В Средневековье мигрень считалась проявлением "внутреннего жара" и лечилась кровопусканием. Лишь в XX веке учёные доказали, что заболевание связано с нарушением сосудистой и нейронной активности мозга, а не с мистическими причинами.

Три интересных факта

  1. Мигрень занимает второе место среди причин потери трудоспособности в мире по данным ВОЗ.

  2. У некоторых людей приступы мигрени полностью прекращаются после 50 лет.

  3. Частота мигреней резко снизилась у людей, которые перешли на режим сна не менее 7-8 часов в сутки.

