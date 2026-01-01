Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
морская корова под водой
морская корова под водой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 15:13

Когда морские коровы стали садовниками океана: как исчезновение этих животных изменит экосистему

Окаменелости в Катара переосмысляют роль морских коров в экосистемах - Popsci

В пустынных районах Катара учёные обнаружили находку, которая позволяет переосмыслить историю океана. Об этом сообщает научное издание Popsci.

Окаменелости, найденные в регионе, показали, что морские коровы играли ключевую роль в экосистемах задолго до того, как сформировались современные климатические условия и береговые линии. Эти животные оказывали удивительное влияние на морские экосистемы, которое оставалось стабильным на протяжении миллионов лет.

Древнее кладбище морских коров

Исследователи нашли скопление окаменелых скелетов на площади около 0,75 квадратного километра, что стало редким примером палеонтологических данных, которые позволяют восстанавливать не только внешний облик животных, но и их поведение. Особый интерес вызвал новый вид морской коровы — Salwasiren qatarensis.

Это животное было размером с крупную собаку и обитало в заливе Сальва — регионе, который и сегодня играет важную роль для морских млекопитающих. Такими находками учёные могут лучше понять эволюционные переходы, о которых ранее свидетельствовали лишь разрозненные палеонтологические открытия.

"Инженеры экосистемы" до человека

Анализ расположения костей показал, что древние морские коровы жили группами и активно взаимодействовали с окружающей средой. Эти животные выедали морскую растительность не хаотично, а так, чтобы стимулировать её обновление.

Это поведение делало морские луга более устойчивыми и позволило морским экосистемам сохраняться в течение миллионов лет. В своей роли морские коровы напоминают современных дюгоней, которые до сих пор выполняют схожую функцию, являясь своеобразными "садовниками океана".

"Древние морские коровы выедали морскую растительность таким образом, что способствовали её восстановлению, что позволяло поддерживать устойчивость морских экосистем", — говорится в исследовании.

Роль морских лугов и климат

Морские луга — это одни из самых эффективных природных поглотителей углерода. Эти экосистемы связывают углерод в донных отложениях, тем самым снижая нагрузку на атмосферу. Тот факт, что морские коровы поддерживали эти экосистемы более 20 миллионов лет, подчёркивает устойчивость природных механизмов, которые возникли задолго до появления человека. Этим экосистемам, вероятно, удавалось бы сохранять баланс в условиях глобальных изменений климата.

Эволюционная преемственность

Открытие в Катаре углубляет понимание развития морских млекопитающих. Современные виды унаследовали не только анатомические особенности своих предков, но и их экологические роли.

Ранее учёные могли проследить преемственность только по отдельным находкам, например, по древним предкам морских млекопитающих, которые жили на границе суши и воды. Это новое открытие помогает лучше понять эволюционные процессы, связанные с морскими млекопитающими.

Важность для современности

Сегодня экосистемы Персидского залива уязвимы из-за изменения климата и человеческой деятельности. Понимание того, как морские коровы поддерживали морские луга на протяжении миллионов лет, помогает более точно оценить последствия их исчезновения. Это знание является важным для планирования мер по защите прибрежных зон и восстановления экосистем в условиях современного климата.

Древние морские коровы и современные дюгони

Хотя древние морские коровы были меньшими по размеру, чем современные дюгони, они выполняли ту же функцию в экосистеме. Питание этих животных способствовало формированию устойчивых морских луг, которые могли быстро восстанавливаться.

Современные дюгони продолжают эту функцию, но сталкиваются с проблемами, которые не существовали миллионы лет назад. Экосистемы теряют важный элемент саморегуляции, что приводит к ухудшению их состояния и утрате стабильности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поиск внеземной жизни сместился к анализу слабых сигналов — National Geographic вчера в 10:29
Вселенная моргнула и отвернулась: жизнь оставляет следы, которые слишком легко принять за пыль

Учёные меняют подход к поиску внеземной жизни, анализируя тонкие химические сигналы на Марсе, Венере и далёких экзопланетах, где прямых ответов пока нет.

Читать полностью » Динозавр Anchiornis утратил способность к полёту — Киат вчера в 6:30
Перья есть, а летать не можешь: загадка динозавра, который сделал шаг назад в эволюции

Палеонтологи по окраске перьев выяснили, что Anchiornis huxleyi, несмотря на крылья, мог утратить полёт — и это меняет взгляд на эволюцию.

Читать полностью » В Колорадо обнаружили цепочку следов динозавра с необычной асимметрией — Earth вчера в 2:16
Неуверенный путь гиганта: следы рассказали о движении, которого не должно было быть

В Колорадо нашли редкую цепочку следов зауропода, по которой учёные заподозрили необычную походку и возможную хромоту древнего динозавра.

Читать полностью » Мумификация была формой арт-терапии для древних людей — Арриаза 30.12.2025 в 17:33
Египтяне отдыхают: найдена мумификация, которая была терапией для целого народа

Исследование мумий чинчорро из пустыни Атакама показало: древняя мумификация могла быть не ритуалом, а арт-терапией против горя.

Читать полностью » Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии 30.12.2025 в 14:17
Происхождение жизни не сходится по времени: взгляд на Марс делает историю тревожно логичной

Учёные снова обсуждают, могла ли жизнь попасть на Землю с Марса, но новые данные о геноме древнейших организмов ставят гипотезу под сомнение.

Читать полностью » Генетический анализ показал отсутствие одомашнивания у древних волков — National Geographic 30.12.2025 в 13:15
Остров принял хищников — и не отпустил: волки жили рядом с людьми, но не стали собаками

На острове в Балтийском море нашли древних волков, живших рядом с людьми. Их геном показал: это были не собаки, а хищники, так и не ставшие домашними.

Читать полностью » В организме человека нашли неизвестные ранее формы РНК — bioRxiv 30.12.2025 в 9:19
Организм скрывал это десятилетиями: обнаружены структуры, которые не должны существовать

В организме человека нашли необычные РНК-структуры, не похожие на вирусы и бактерии. Их происхождение и роль могут изменить взгляды на микробиом и эволюцию.

Читать полностью » Атмосферный состав Земли признан исключением, а не нормой — SETI Live 30.12.2025 в 9:17
Мы искали соседей, а нашли тишину: новые расчёты меняют представление о жизни в галактике

Учёные всё чаще сомневаются в существовании Земли 2.0. Новые модели показывают, что подходящие для разума планеты могут быть редчайшим исключением в галактике.

Читать полностью »

Новости
Дом
Плитка под мрамор утратила актуальность в ванных — дизайнеры
Питомцы
Пудели демонстрируют высокую способность к обучению трюкам — кинологи
Авто и мото
Новогодние каникулы повышают риски для водителей в городе — Авто Mail
Еда
Итальянцы связывают новогодние блюда с достатком и удачей — соцсети
Садоводство
Перелив орхидеи вызывает гниение корней — цветоводы
Красота и здоровье
Соляные комнаты: эффективное средство для укрепления здоровья и повышения стрессоустойчивости — Здоровье Mail
Туризм
Зимой в Армении сочетают горнолыжный отдых и термальные источники — специалисты туриндустрии
Еда
Запекание целой курицы с медом и маслом обеспечивает хрустящую корочку — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet