Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бор-Бажин — развалины крепости
Бор-Бажин — развалины крепости
© Por-Bajin Fortress Foundation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:51

Когда море хранило память лучше людей: лидар обнажил тайные следы цивилизации, которую старались забыть

Лидар и магнитометрия раскрыли новые тайны археологии Киклад — Archaeology News

На архипелаге Киклады, который считается одной из жемчужин Эгейского моря, снова начались масштабные археологические исследования. Ученые, используя новейшие технологии, возвращаются к этим древним островам, чтобы разгадать, как же они использовались людьми тысячи лет назад, задолго до того, как стали мировыми туристическими направлениями. Об этом пишет издание Archaeology News.

Применение передовых методов дистанционного зондирования в сочетании с археологическими раскопками позволяет получить новые данные о древней истории региона, многие из которых до сих пор оставались скрытыми.

Киклады: древняя цивилизация и необитаемые острова

Архипелаг Киклады состоит более чем из 200 островов, разбросанных по Эгейскому морю, к юго-востоку от материковой Греции. Большие и известные острова, такие как Миконос и Санторини, популярны среди туристов, но археологические исследования показывают, что этот регион был важной частью древнегреческой цивилизации. Святилище Аполлона на острове Делос и поселение бронзового века Акротири, поглощенное вулканическим пеплом, уже давно привлекли внимание исследователей.

Однако недавние проекты, включая работу на "Малых Кикладских островах", показывают, что человеческая активность на этих островах была гораздо более разнообразной, чем считалось раньше. Археологи изучают необитаемые острова, многие из которых исследуются впервые, и находят доказательства того, что даже эти труднодоступные участки играли важную роль в истории человечества.

Использование современных технологий для изучения древности

Одним из ключевых аспектов текущих исследований является использование неинвазивных технологий. Традиционные раскопки, несмотря на свою ценность, наносят ущерб археологическим контекстам, и поэтому современные методы, такие как магнитометрия и лазерное сканирование, позволяют ученым исследовать эти территории, не нарушая их. Магнитометрия, которая ранее не применялась на Кикладах, показала свою эффективность в обнаружении подземных объектов. Она помогает выявлять изменения в магнитном поле Земли, которые могут указывать на присутствие человеческой деятельности, таких как каменные стены, здания или природные изменения почвы.

"Магнитометрия на Кикладах доказала свою эффективность в определении местонахождений археологических объектов без нанесения ущерба этим территориям", — отмечается в исследовании.

Также в археологических работах активно используется аэросканирование, более известное как лидар. С помощью этого метода можно составить подробные карты островов, которые включают террасы, дороги, укрепления и другие архитектурные объекты, скрытые под растительностью.

Лидар: революция в археологии

Лидар (воздушное лазерное сканирование) представляет собой передовую технологию, которая позволяет археологам увидеть объекты, скрытые даже под плотным слоем растительности. Этот метод используется с дронов или самолетов, посылающих лазерные импульсы, которые фиксируют топографию поверхности, создавая высокоточные 3D-карты местности.

Хотя лидар активно применяется в других регионах мира, таких как Мезоамерика и Юго-Восточная Азия, для Греции эта технология стала доступной сравнительно недавно. На Кикладах, например, на острове Наксос, благодаря лидарам были обнаружены важные археологические структуры, такие как древние террасы, дороги и укрепления, которые невозможно было бы увидеть с земли.

"Использование лидара на Кикладах открыло новые горизонты в археологии, позволяя нам обнаружить следы древней цивилизации, которые мы не могли бы найти традиционными методами", — отмечают ученые.

Необитаемые острова и их роль в древней истории

В рамках проекта "Малые Кикладские острова" было исследовано 87 необитаемых островов, и, как показывают результаты, эти острова использовались людьми еще в древности. Исследования подчеркивают, что даже в такие труднодоступные места люди приходили за ресурсами, использовали их в повседневной жизни или же для религиозных целей. Археологи продолжают раскрывать тайны, используя новейшие методы для дальнейшего изучения этих изолированных островов и их значения в древнегреческой цивилизации.

Сравнение методов исследования древности

Для сравнения, традиционные методы раскопок в археологии включают ручное копание и физические поиски объектов, что всегда связано с риском повреждения культурного слоя. Сравним это с новыми технологиями, такими как магнитометрия и лидар:

  1. Традиционные методы:
    • Высокий риск повреждения археологических объектов.
    • Требует значительных затрат времени и ресурсов.
    • Информативность ограничена видимыми поверхностными объектами.

  2. Современные технологии (лидар, магнитометрия):
    • Неинвазивность и безопасность для объектов.
    • Позволяют быстро и точно изучать большие территории.
    • Обнаружение объектов, скрытых под растительностью или землёй.

Сравнение показывает, что использование современных технологий открывает новые возможности для археологов и значительно ускоряет процесс исследований, не нанося вреда историческим памятникам.

Плюсы и минусы новых археологических технологий

Использование лидарных и магнитных технологий имеет свои сильные стороны и ограничения.

Преимущества:
• Снижение риска повреждения археологических объектов;
• Возможность изучения труднодоступных территорий;
• Высокая точность в определении расположения объектов;
• Меньшая зависимость от погодных условий и сезонных изменений.

Недостатки:
• Не всегда можно полностью компенсировать традиционные раскопки (иногда они необходимы для верификации данных);
• Высокая стоимость оборудования и технологий;
• Потребность в специальной подготовке и анализе данных.

Советы для применения новых технологий в археологии

  1. Интегрировать магнитометрию и лидар в комплексные исследования для повышения эффективности.

  2. Использовать эти технологии для поиска объектов на ранее не исследованных территориях.

  3. Совместить данные с традиционными методами для проверки и уточнения полученных результатов.

  4. Разрабатывать новые, более доступные версии технологии для использования в полевых исследованиях.

Популярные вопросы о современных археологических исследованиях на Кикладах

  1. Какие технологии применяются для археологических исследований на Кикладах?
    Используются магнитометрия и лидар для неинвазивного поиска археологических объектов, а также традиционные методы раскопок для проверки данных.

  2. Почему лидар стал важным инструментом для археологов?
    Лидар позволяет обнаруживать скрытые объекты, такие как террасы и укрепления, под плотной растительностью, что делает исследования более точными и быстрыми.

  3. Какие результаты принесли эти новые технологии?
    Они позволили выявить новые археологические объекты на островах, которые ранее считались труднодоступными для традиционных раскопок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные добыли 22-каратное золото без химикатов из материнских плат — Meson Obo сегодня в 3:25
Отходы, которые дороже нефти: золото рождается в мусоре

Швейцарские учёные нашли способ извлекать золото из электронных отходов с помощью молочных белков, превращая старые устройства в экологичный источник богатства.

Читать полностью » В некрополе Дауылбай раскопали 11 элитных сакских курганов — Байгунаков сегодня в 1:03
Загадочный змей-дракон и ритуальные булавки: артефакты из Казахстана заставили учёных ломать голову

Некрополь Дауылбай в Жетысу раскрыл сакские тайны: золото, оружие, редкое парное захоронение и новые детали ритуалов степной знати.

Читать полностью » Учёные создали лабораторную модель бомбы из чёрной дыры — Live Science вчера в 23:52
Чёрная дыра на поводке: лабораторный эксперимент показал, как приручить энергию космоса

Учёные из Саутгемптона впервые создали лабораторную бомбу из чёрной дыры. Эксперимент помогает понять, как вращающиеся чёрные дыры высвобождают энергию.

Читать полностью » Длительная засуха на Флоресе стала ключевым фактором исчезновения хоббитов — Live Science вчера в 21:57
Стегодоны ушли — и хоббиты растворились: природа провела ритуал исчезновения, скрытый в климатических следах

Учёные выяснили, что длительная засуха и изменение экосистемы могли привести к исчезновению "хоббитов" на Флоресе. Новое исследование раскрывает ключевые детали этой древней истории.

Читать полностью » Радиотелескоп ALMA зафиксировал рождение звезды в другой галактике — астрономы вчера в 19:37
Звезда рождается за пределами Млечного Пути: Вселенная повторяет свой сценарий

В соседней галактике учёные впервые обнаружили аккреционный диск вокруг молодой звезды, подтвердив, что рождение светил подчиняется единым законам.

Читать полностью » Кофе сокращает сон на 13 минут но повышает его глубину — Journal of Psychopharmacology вчера в 17:24
Ваш мозг обманывает вас после кофе: он спит меньше, но восстанавливается интенсивнее

Учёные связали регулярный кофеин с более коротким сном, но с усилением дельта-активности: мозг может "уплотнять" восстановление ночью.

Читать полностью » Планеты могут образовывать воду из минералов и водорода — Science News вчера в 15:04
Недра планет становятся фабриками воды: глубокие слои запускают реакцию, формирующую целые океаны

Учёные доказали, что некоторые планеты способны производить воду из своих недр. Это открытие меняет представление о происхождении воды.

Читать полностью » Астрономы сравнили линии хлора и калия с серой и аргоном — Nature Astronomy вчера в 13:56
Кассиопея A подала знак: в её глубинах нашли элементы, которые будто не должны существовать

Новые данные XRISM о Кассиопее A показали неожиданно высокие концентрации хлора и калия — элементов, важных для жизни. Что это меняет в понимании Галактики?

Читать полностью »

Новости
Наука
Археологи нашли свидетельства торговли обезьянами с Индией в Риме — Мегхав Ганди
Наука
Учёные обнаружили следы литья серебра по моделям на юго-востоке Испании — Archaeology News
Наука
Исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся стену II века до н. э. — Archaeology News
Наука
Трофейная голова с редкой расщелиной найдена в Перу — Archaeology News
Туризм
Жители Франции назвали Сен-Антуан-л'Аббе главным деревенским направлением — гиды
Дом
Интерьеры отказываются от тумб под ТВ для визуальной лёгкости — Trucmania
Красота и здоровье
Припухлость лодыжек формируется из-за выхода жидкости из капилляров — специалисты
Садоводство
Центральное размещение чувствительных растений повышает их зимостойкость — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet