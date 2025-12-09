Когда миф о жаре столкнулся с наукой: как ошибка 1913 года поставила под сомнение рекорд

Кажется, что в истории Долины Смерти установился неизменный рекорд — температура 56,7 °C (134 °F), зафиксированная летом 1913 года, считается самой высокой температурой на Земле. Это значение стало символом жаркого климата этого региона и активно используется в учебниках, справочниках и туристических материалах. Однако последние исследования ставят под сомнение этот рекорд, утверждая, что ошибка при измерениях в 1913 году может объяснить столь экстремальное значение. Если выводы окажутся верными, привычное восприятие "самого жаркого дня в истории" потребует пересмотра. Об этом сообщает Live Science.

Почему рекорд Долины Смерти вызывает сомнения?

Согласно официальной версии, 10 июля 1913 года на ранчо Гренландия в Долине Смерти температура воздуха достигла 56,7 °C, а эти данные были зафиксированы Метеорологическим бюро США. С тех пор этот рекорд стал неоспоримым и прочно вошёл в историю. Долина Смерти воспринимается как место, где фиксируются самые высокие температуры на планете, и её рекорд не подвергался сомнению даже на международном уровне.

Тем не менее, с развитием климатологии и появлением более точных технологий измерений учёные начали замечать странности. Почему, несмотря на глобальное потепление, температура в этом районе редко превышала 54,4 °C после 1913 года? Для региона, претендующего на титул "самого жаркого места", такая стабильность выглядит подозрительно. Это породило вопросы и побудило специалистов тщательно пересмотреть исторические данные.

"Как и многие метеорологи и климатологи, я всегда скептически относился к мировым рекордам Долины Смерти", — сказал Рой Спенсер, метеоролог и ведущий научный сотрудник Университета Алабамы в Хантсвилле, который возглавил исследование, ставящее под сомнение легендарный рекорд.

По его словам, цифры рекорда сильно выбиваются на фоне типичных температур региона, особенно если учесть современные показатели, полученные с использованием более точного оборудования.

"Летом в пустынях всегда жарко, но Долина Смерти особенно жаркая из-за того, что находится ниже уровня моря. Тем не менее, рекорд Долины Смерти воспринимается скорее как интересный факт для туристов, чем как научное достижение", — отметил учёный, добавив, что это, скорее, дань уважения бренду региона, чем его климатическим особенностям.

Как учёные проверяли исторические данные

Для того чтобы проверить реальность рекорда 1913 года, команда Роя Спенсера обратилась к более обширным данным. Исследователи проанализировали температурные показатели на метеостанциях, расположенных в радиусе 250 километров от ранчо Гренландия, за период с 1923 по 2024 год. Эти станции находились в горных районах, на высоте от 910 до 1130 метров над уровнем моря, в то время как само ранчо расположено на 54 метра ниже уровня моря.

Так как высота существенно влияет на температуру, учёные скорректировали все данные, чтобы привести их к одинаковому уровню и оценить возможную температуру на месте ранчо Гренландия. Это позволило создать модель, которая учитывает не только данные с ближайших станций, но и характерные температурные колебания региона в целом.

Кроме того, учёные изучили архивные данные и, опираясь на температуру в высокогорных районах, оценили, какой температуре могла бы соответствовать ситуация в Долине Смерти в июле 1913 года. Этот подход позволил оценить исторические данные не как отдельное измерение, а через общий климатический фон региона.

Результат оказался неожиданным. Расчёты показали, что реальная температура на ранчо Гренландия в тот день, вероятно, не превышала 48,9 °C (120 °F). Это значительно ниже официального рекорда 56,7 °C. Разница в несколько градусов слишком велика, чтобы её можно было объяснить случайной погрешностью.

"Высокие температуры, зафиксированные на ранчо Гренланд в июле 1913 года, не соответствуют показателям на соседних станциях", — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Bulletin of the American Meteorological Society.

Таким образом, сопоставление данных показало, что исторический рекорд, вероятно, стал следствием человеческой ошибки, а не реальных климатических условий.

Почему ошибка могла быть допущена?

Одним из возможных объяснений является простая человеческая ошибка, связанная с неправильно зафиксированными показателями температуры. В 1913 году климатические измерения проводились с использованием оборудования, которое не было так точным, как современные приборы. Более того, в условиях экстремальной жары, при которой температура может колебаться в зависимости от местных факторов, легко могло произойти искажение данных.

Не исключено, что в том историческом контексте могли быть неучтённые особенности окружающей среды, влияющие на показания. Например, сильные отражения от земли или неправильная калибровка оборудования могли привести к завышению результатов.

Сравнение с современными показателями

Для того чтобы лучше понять, как отличается реальная температура в Долине Смерти от тех рекордов, которые считают официальными, можно провести аналогию с современными данными. В последние десятилетия температура в этом регионе редко превышала отметку 54 °C. Это свидетельствует о том, что климат в Долине Смерти относительно стабилен, и любые данные, сильно выбивающиеся из этой нормы, требуют более тщательной проверки.

Если пересмотреть данные о температуре и признать, что рекорд 1913 года был ошибочным, это может кардинально изменить представление о самом жарком месте на планете. Однако важно отметить, что даже с поправкой на эти данные, Долина Смерти остаётся одним из самых жарких и экстремальных мест на Земле.

