Обезьяна кусю
Обезьяна кусю
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:51

Когда макаки стали теневыми спутниками Рима: загадочные погребения, которые ломают привычную историю империи

Археологи нашли свидетельства торговли обезьянами с Индией в Риме — Мегхав Ганди

Раскопки на территории древнего порта Береника, расположенного на побережье Красного моря в Египте, открывают новые факты о содержании экзотических животных в римском мире. Это важное археологическое открытие не только освещает роль животных в жизни римской знати, но и раскрывает неожиданные связи между Римом и Индийским субконтинентом. Об этом пишет издание Archaeology News.

Недавнее исследование, проведённое на основе найденных захоронений обезьян, свидетельствует о том, что римская элита держала экзотических макак, завезённых из Индии, как символ богатства и статуса. Эти результаты изменяют представления о римской культуре и её связи с торговыми путями.

Экзотические питомцы в римской империи

История началась с того, что в 2011 году археологи обнаружили кладбище животных в Беренике, небольшом портовом городе, который в I и II веках нашей эры был важным центром римской торговли. Расположенная вдоль торговых путей, связывающих Рим с Индийским субконтинентом, Береника играла ключевую роль в поддержке связи между великими цивилизациями. Здесь также находилось значительное римское военное присутствие, которое обеспечивало защиту торговых путей. Однако находки в местном кладбище животных раскрыли неожиданный аспект жизни римлян: это были экзотические питомцы.

Примерно 35 обезьян, обнаруженных в могилах на этом кладбище, были аккуратно погребены в течение I и II веков. Анализ костей показал, что это были макаки — приматы, родом из Индии, а не Африки, как считалось ранее. Это стало первым зооархеологическим доказательством того, что обезьян из Индии перевозили в Древний Рим, что подтверждает высокий уровень организации торговых и культурных связей между двумя регионами.

«Мумии Венцоне стали уникальным примером естественной мумификации в Европе», — говорится в материалах Archaeology News.

Эти захоронения дают нам уникальную информацию о статусе этих животных в римском обществе. По всей видимости, они служили не только питомцами, но и важным социальным маркером.

Почему макаки?

Макаки, привезённые из Индии, стали экзотическими питомцами, предназначенными для римской элиты. Захоронения свидетельствуют о том, что эти обезьяны занимали важное место в обществе. Около 40 % могил были сопровождаемы различными предметами, что отличает их от могил других домашних животных, таких как кошки или собаки, где погребальные дары встречаются крайне редко. Среди найденных объектов — ошейники для сдерживания, пищевые подношения и яркие раковины, которые, вероятно, символизировали богатство владельцев.

Примечательно, что в некоторых могилах обезьян находились другие животные, такие как котята или поросята, что подтверждает важность этих животных для их владельцев и подчёркивает их статус как символов заботы и эксклюзивности.

«Мы наблюдаем процесс, который, вероятно, был вызван сочетанием уникальных климатических и биологических факторов», — отмечается в научном отчёте Мегхав Ганди.

Такие могилы, сопровождаемые ценными предметами, ясно показывают, что обезьяны являлись частью римского элитного круга. Экзотические питомцы, такие как макаки, были не только проявлением богатства, но и свидетельством связей с отдалёнными регионами, что подчёркивало высокий социальный статус владельцев.

Описание социальной роли экзотических питомцев

Эти находки показывают, что римская знать использовала экзотических животных как маркеры своего социального положения. В том числе для римских офицеров, расквартированных в Беренике, обладание живыми макаками стало знаком их привилегированного положения. Животные, завезённые с дальних берегов, служили как своего рода доказательство доступа к редким товарам и торговым маршрутам, которые проходили через Индийский океан. Эти питомцы становились частью статуса, символизируя не только богатство, но и связи с восточными странами.

Такие экзотические животные в римской империи воспринимались не просто как питомцы, а как индикатор власти, влияния и способности поддерживать международные связи на дальних торговых маршрутах. Для римлян это также было способом продемонстрировать своё превосходство, так как доступ к таким животным означал, что они имели возможность завести их и ухаживать за ними.

Сравнение: экзотические питомцы в римской и других культурах

  1. Древний Египет: здесь экзотические животные, включая обезьян, тоже имели символическое значение, но они часто становились частью религиозных культов.

  2. Греция: греческие элиты также любили экзотических животных, но их роль была ограничена только фауной, доступной в средиземноморских регионах.

  3. Рим: в римской империи экзотические питомцы не только символизировали богатство, но и служили подтверждением политических и торговых связей с отдалёнными регионами, такими как Индия и Африка.

Римляне отличались особым вниманием к статусным символам, и животные, привезённые из отдалённых стран, служили ярким доказательством их социального положения и уникальных контактов.

Плюсы и минусы изучения древних экзотических животных

По мере углубления в исследования археологов, возникают как преимущества, так и сложности.

Плюсы:
• уникальные данные о культурных и торговых связях Рима с Индийским субконтинентом;
• подтверждение высокого уровня организации торговли и транспортировки экзотических товаров;
• понимание роли экзотических животных в римском обществе как символов статуса.

Минусы:
• трудности с идентификацией источников и транспортных путей для таких животных;
• отсутствие письменных источников, подробно описывающих социальную роль этих животных в римской жизни;
• необходимость использования современных технологий для точных зооархеологических анализов.

Советы шаг за шагом для будущих исследований

  1. Изучить торговые маршруты и определить, через какие порты проходили обезьяны.

  2. Проанализировать другие археологические находки, связанные с экзотическими животными.

  3. Использовать молекулярные технологии для определения происхождения животных и их воздействия на местную экосистему.

  4. Сравнить данные о содержании животных с историческими документами того времени.

  5. Расширить исследования на другие регионы, где могли быть завезены экзотические животные.

Популярные вопросы о находках в Беренике

  1. Что особенного в мумиях обезьян из Беренике?
    Они являются первым прямым доказательством того, что обезьян из Индии перевозили в Рим, что говорит о высоком уровне организации торговли.

  2. Какие предметы были найдены в могилах обезьян?
    В могилах находились ошейники, пищевые подношения и декоративные раковины, что подчеркивает символическое значение этих животных.

  3. Какие теории объясняют мумификацию обезьян?
    Находки показали, что процесс мумификации был связан с уникальными климатическими и биологическими условиями, включая воздействие грибков и известняковых пород.

