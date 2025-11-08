Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старинные монеты в мешке
Старинные монеты в мешке
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 10:37

Когда лопата коснулась камня — заговорила история: храм изрыгнул сокровище XIII века

Золотое сокровище найдено под храмом Шивы в Ковилуре на юге Индии

На юге Индии, в деревне Ковилур у подножия холмов Джаваду, группа рабочих, восстанавливавших древний храм Шивы, наткнулась на редкое археологическое сокровище. Под святилищем, в самом сердце храма, они нашли глиняный сосуд, в котором покоились 103 золотые монеты, пролежавшие под землёй более семи столетий.

"Мы сразу поняли, что перед нами находка исключительной ценности — монеты были почти нетронуты временем", — рассказали представители Департамента индуистских религиозных фондов.

Золото под святилищем

Рабочие занимались реставрацией, когда один из инструментов ударился о твёрдый предмет под каменным полом. После осторожных раскопок они извлекли запечатанный кувшин, из которого при вскрытии высыпалось золото — аккуратно сложенные монеты, сверкающие так, словно были спрятаны недавно.

На место прибыли сотрудники Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов (HR&CE) и Налогового управления. Всё содержимое сосуда было задокументировано и передано в музейное хранилище для дальнейшего анализа. Предварительные данные показали, что храм принадлежит поздней эпохе династии Чола — периоду расцвета храмовой архитектуры и сложной системы храмовой экономики, где святилища выступали не только как центры веры, но и как хранилища богатств и институты кредитования.

Эхо угасшей империи

Историки полагают, что найденные артефакты относятся к XIII веку — переходному времени между династиями Чола и Пандья. Это был период упадка одной из самых могущественных империй Южной Индии.

Империя Чола в X-XII веках достигла апогея могущества: её армия и флот контролировали торговые пути от Шри-Ланки до Юго-Восточной Азии, а экономика процветала за счёт морской торговли и храмовых пожертвований. Однако к XIII веку власть Чол ослабла. При Раджарадже Чоле III (1216-1246 гг.) династия потеряла влияние, а Пандья вновь укрепили позиции на юге.

Несмотря на политический кризис, именно в это время продолжалось активное строительство храмов. Археологи предполагают, что храм Сивана в Ковилуре мог быть частью этого позднего архитектурного подъёма. Храмы оставались центрами притяжения — как духовного, так и экономического. Найденное золото, вероятно, было частью храмовой сокровищницы или подношением, спрятанным в период нестабильности.

Следы торговли и веры

Монеты эпохи Чола и Пандья часто украшались изображениями тигра и рыбы - символов династий, а также надписями с именами правителей и религиозными знаками. Такие артефакты несли в себе не только денежную, но и идеологическую ценность. Исследователи предполагают, что монеты из Ковилура могут содержать схожие мотивы, что позволит точнее определить, к какой династии они принадлежали.

В музее Ченнаи специалисты уже начали нумизматический анализ: измеряют вес, состав сплава и особенности чеканки. Особое внимание уделяется признакам перерезки — изменению формы или веса монеты, что свидетельствует о её долгом обращении. Это поможет понять, использовались ли эти монеты в торговле или хранились как ритуальное подношение.

Сравнение: династии Южной Индии XIII века

Династия Символ Период правления Особенности
Чола Тигр IX-XIII вв. Морская торговля, храмовая архитектура, мощный флот
Пандья Рыба VI-XIV вв. Возрождение после упадка Чол, покровительство искусствам
Хойсала Лев XI-XIV вв. Каменные храмы, сложная резьба, влияние на южное зодчество

Советы шаг за шагом: как изучают подобные находки

  1. Фиксация и документация. Все предметы фиксируются на месте находки, фотографируются и заносятся в отчёт.

  2. Первичный анализ. Определяют материал, массу и состояние артефактов.

  3. Очистка и консервация. Монеты очищают в контролируемых условиях, чтобы не повредить поверхность.

  4. Нумизматическое исследование. Изучают иконографию, надписи и признаки обращения.

  5. Историческое сопоставление. Данные сверяют с известными артефактами и летописями эпохи.

  6. Публикация и экспонирование. После анализа находку выставляют в музеях или научных центрах.

А что если сокровище было частью подношения?

Если найденные монеты действительно принадлежали храму, то они могли служить не платёжным средством, а священным даром. В те времена пожертвования божествам были распространённой практикой: золото и серебро хранились под святилищем как символ вечного благополучия. Храмовые жрецы верили, что, спрятав сокровище в основании храма, они защищают его от бедствий и войн. Это мог быть акт не просто экономический, а ритуальный, направленный на сохранение духовной силы святилища.

FAQ

Как часто в Индии находят подобные клады?
Редко. Большинство храмов сохранили свои сокровищницы, но лишь немногие исследуются из-за сакрального статуса.

Можно ли утверждать, что это сокровище принадлежало династии Чола?
Окончательный ответ даст анализ иконографии и надписей на монетах, однако архитектура храма указывает именно на эпоху поздних Чол.

Что происходит с найденным золотом?
После регистрации и экспертизы все артефакты передаются государству и хранятся в музейных фондах.

Почему монеты оказались под святилищем?
Это место считалось наиболее священным, а подношения здесь символизировали защиту и вечное благополучие.

Миф и правда

  1. Миф: древние храмы хранили сокровища для жрецов.
    Правда: золото предназначалось для ритуалов и общественных нужд, а не для личного обогащения.

  2. Миф: такие находки — результат случайности.
    Правда: большинство открытий происходят во время реставраций, где археологи системно обследуют участки.

  3. Миф: золотые клады принадлежат храмам, а не государству.
    Правда: по индийскому законодательству все археологические находки передаются государству для научного хранения.

Сокровище, ставшее историей

Для жителей Ковилура это открытие стало настоящим событием. К храму стекались паломники и местные жители, называя находку "золотым благословением Шивы". Люди верят, что это знак защиты и благополучия, дарованный богом.

Археологи же видят в находке важный исторический источник. Подобные открытия редки: они помогают учёным восстановить экономические и культурные связи региона. Храмовые клады отражают не только религиозное благочестие, но и уровень развития финансовых институтов в Южной Индии. По предварительным данным, после завершения анализа монеты будут выставлены в Государственном музее Ченнаи.

Исторический контекст

Династия Чола оставила колоссальное наследие. Её столица Танджавур славилась храмами, которые до сих пор поражают масштабом и инженерной точностью. Архитекторы эпохи Чола первыми использовали гранитные купола и сложные дренажные системы, а храмы выполняли функции банков и центров торговли. Когда политическая нестабильность разрушала города, именно храмы становились убежищем для богатств и хранителями культуры.

Находка в Ковилуре — напоминание о том, что храмы Южной Индии были не только местами поклонения, но и своеобразными "сейфами цивилизации", где вера, искусство и экономика переплетались воедино.

Три интересных факта

  1. Золотые монеты эпохи Чола часто чеканились вручную, без форм, что делало каждую уникальной.

  2. В некоторых храмах Южной Индии до сих пор хранятся медные пластины с записями храмовых доходов XI века.

  3. По легендам, династия Чола использовала золото не только для чеканки монет, но и для покрытия куполов храмов в честь богов.

