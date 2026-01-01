Когда ледники отступают: как кости древних китов помогают понять климатические катастрофы прошлого

Таяние арктических ледников приводит к неожиданным открытиям, которые помогают по-новому понять климатические изменения в прошлом. Одним из таких открытий стало место на острове Вильчека в архипелаге Земля Франца-Иосифа, где под ледником были обнаружены кости древних китов.

Это находка открывает новые возможности для исследования жизни в Арктике тысячи лет назад. Об этом сообщает издание Live Science, ссылаясь на Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Необычное открытие на острове Вильчека

На острове Вильчека отступление ледника обнажило прибрежную террасу, содержащую большое количество костей китообразных. Это место, ранее скрытое под многовековым льдом, теперь стало доступным для изучения.

Исследователи отмечают, что данные останки не являются результатом единовременного массового выброса животных. Кости, расположенные на участке, указывают на их накопление в разные исторические периоды, что может свидетельствовать о древних изменениях уровня моря и береговой линии.

Скорость таяния ледников и изменения климата

Отступление ледника на острове Вильчека напрямую связано с потеплением в Арктике, где температура растет в два-три раза быстрее среднемировых показателей. Этот процесс ведет к сокращению ледников, деградации вечной мерзлоты и изменению ландшафтов.

Геолог Арктического и антарктического научно-исследовательского института Никита Демидов отметил: "Сравнивая современные данные со спутниковыми снимками прошлых лет, мы подтвердили, что ледник отступает с исключительной скоростью".

По словам ученых, освобождающаяся вечная мерзлота действует как природный архив, сохраняя органические остатки. Эти материалы дают уникальную возможность реконструировать климатические условия, уровень моря и экосистемы далекого прошлого, без выдуманных допущений.

Кости китов как ключ к пониманию прошлого

Останки китов, найденные на острове, принадлежат крупным морским млекопитающим, которые могли оказаться на мелководье во время древних морских трансгрессий — изменений уровня моря, когда морская вода затопляла обширные прибрежные территории. Некоторые кости, благодаря стабильным низким температурам, сохранились в хорошем состоянии, в то время как другие, расположенные ближе к береговой линии, подверглись разрушению из-за циклов замерзания и оттаивания.

Никита Демидов пояснил: "Это скопление костей указывает на эпизод быстрого изменения уровня моря в этом регионе Евразийской Арктики, который произошел несколько тысяч лет назад". Такие находки дают уникальное представление о том, как морские млекопитающие реагировали на климатические стрессы в прошлом и помогают оценить современное изменение климата.

Исследования в условиях меняющейся Арктики

Открытие было сделано в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет 2025", организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом.

Работы проводились с борта научного судна "Профессор Молчанов", которое специально оборудовано для навигации в сложных ледовых условиях. Помимо палеонтологических исследований, ученые также изучают состояние вечной мерзлоты, геокриологические формы рельефа и температурный режим грунтов.

Эти данные крайне важны для понимания устойчивости почв, экологии региона и перспектив судоходства в Арктике.