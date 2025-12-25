Когда каждая стирка становится угрозой: как австралийский фильтр справляется с микропластиком

Каждый раз, когда мы стираем синтетическую одежду, она теряет тысячи микроскопических пластиковых частиц, из которых состоит нейлон, акрил и полиэстер. Эти микрочастицы загрязняют воду и попадают в природу, нанося вред экосистемам. В Австралии был разработан инновационный фильтр для стиральных машин, который помогает бороться с этим загрязнением. Лабораторные испытания устройства, проведенные в Университете Флиндерса, подтвердили его эффективность, и результаты исследований были опубликованы в журнале Analytica Chimica Acta.

Эффективность фильтра: как он работает?

Тестирование фильтра показало, что он способен улавливать микрочастицы до 20 микрометров, которые невидимы невооруженным глазом. Кроме того, он эффективно отфильтровывает и более крупные фрагменты микропластика. В основе этой разработки лежит полимерное покрытие, которое наносится на фильтр с помощью плазменной технологии. Такое решение позволило значительно повысить качество работы устройства и снизить количество выбрасываемых в природу пластиковых частиц.

"Полиэфирные волокна — это один из самых распространенных типов микропластика, который загрязняет окружающую среду. Основным источником таких частиц является текстиль, который мы стираем ежедневно в домашних условиях и на прачечных. Наши первые тесты показали значительное сокращение количества этих волокон в сточных водах, что подтверждает большой потенциал данной технологии", — пояснила морской биолог Анастасия Снигирева из Колледжа науки и инженерии Университета Флиндерса.

Дальнейшие испытания и перспективы технологии

Дополнительные испытания, проведенные в Австралийском национальном производственном комплексе, выявили большое количество волокнистых частиц в обычной стирке, размер которых варьировался от 5 мм до 20 микрометров. Однако фильтр смог уловить значительную часть полиэстеровых и целлюлозных волокон, которые до этого без проблем попадали в сточные воды. Эти результаты подтверждают высокую эффективность разработки и ее способность существенно снизить уровень загрязнения.

Проект был реализован экологической компанией The Goodside Project, расположенной в Аделаиде. В разработке устройства она сотрудничала с другим стартапом из Южной Австралии — Alkany, который работает над созданием биотехнологии для разложения синтетических полимеров с помощью бактерий, превращающих их в компост и биогаз.

Главный научный сотрудник Alkany Дэвид Томпсон подчеркивает, что биологическое разложение пластиковых отходов открывает новые возможности для их переработки, в отличие от традиционного способа — захоронения на свалках или сжигания.

Микропластик в природе: серьезная угроза

Предыдущее исследование Университета Флиндерса, в котором изучался поток микропластика из городских ручьев Аделаиды в залив Сент-Винсент, показало, что волокна — основная составляющая пластикового загрязнения в водоемах. В ходе исследования были выявлены микрочастицы в каждой пробе воды, причем волокна составляли 72% от общего числа микропластиковых загрязнителей, в то время как фрагменты составили 17%, а гранулы — 8%.

Международные шаги к решению проблемы

Меры по борьбе с микропластиком уже принимаются в Европе. Во Франции, например, с 2025 года будет запрещена продажа стиральных машин без фильтров, предотвращающих выбросы микропластика. Такие решения оправданы, поскольку микропластик имеет способность попадать в пищевую цепочку и проникать через клеточные мембраны, что делает необходимым дальнейшее развитие технологий, способных снизить его воздействие на экосистемы.

С введением таких технологий и инициатив, как австралийский фильтр, человечество приближается к решению одной из самых острых экологических проблем нашего времени.