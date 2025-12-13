Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пещеры в Новом Афоне в Абхазии
Пещеры в Новом Афоне в Абхазии
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:43

Когда камень говорит громче истории: почему Новоафонская пещера не похожа ни на одну другую в мире

Новоафонская пещера обеспечивает Абхазии стабильный туристический поток — путешественник

Путешествие по Абхазии нередко начинается с ожиданий, которые кажутся почти сказочными, но одно место в этой республике способно превзойти даже самые яркие фантазии. Здесь природа словно переплетает древние времена и современность, открывая перед людьми мир, скрытый в толще камня многие столетия. Туристы приезжают сюда ради чувства прикосновения к подземной глубине, где каждый шаг открывает новую историю. Об этом сообщает автор канала "На юга".

Как любопытство подростка изменило судьбу природного чуда

Дорога к Новому Афону сама по себе задаёт настроение: справа — море, слева — величественные горы, а впереди — одно из самых впечатляющих мест Абхазии. Каждый турист, приехавший сюда, мечтает увидеть знаменитую Новоафонскую пещеру. Гиды объясняют, что когда-то город назывался Анакопией, и это название до сих пор вызывает интерес у тех, кто интересуется историей региона.

Однако путь к открытию пещеры связан с удивительной историей. В 1961 году шестнадцатилетний житель этих мест, Гиви Смыр, проявил смелость и любопытство, которые изменили судьбу всей природной достопримечательности. Огромную расщелину, которую местные жители называли "Бездонной ямой", обходили стороной. Считалось, что она опасна, и никто не решался заглянуть в её глубины. Легенды передавались из поколения в поколение, но никто не знал, что именно скрывается внутри.

Гиви решил проверить, насколько реальны эти рассказы. Он нашёл длинную верёвку, с помощью которой начал спускаться. Однако вскоре понял, что трос внезапно закончился, а под ним — лишь тёмная пустота. Подъём обратно потребовал от него невероятного напряжения. Несмотря на риск, попытка стала важным шагом — она убедила юношу, что нужно продолжать исследования.

Вскоре он обратился к профессиональным спелеологам. Совместно они организовали полноценную экспедицию, которая и стала началом официального изучения подземного комплекса.

Пещера, о которой узнала вся страна

Открытие совпало с периодом повышенного внимания к уникальным природным территориям. Перед этим Никита Хрущёв побывал в США и посетил знаменитую пещеру Мамонтову, после чего загорелся идеей развивать подобные объекты в СССР. Узнав о находке в Абхазии, руководство поддержало исследования.

Первая масштабная экспедиция с участием Гиви Смырa показала, что открытое пространство — это огромный природный комплекс. Для его изучения были созданы специальные подземные площадки, лаборатории и зоны наблюдений. Ученые исследовали микроклимат, особенности формирования сталактитов и сталагмитов, геологические процессы. Важным этапом стало создание системы, которая позволила сохранить природное равновесие.

Работу осложнила стихия. Из-за сильных дождей произошёл мощный выброс подземного потока, и вода вырвалась наружу, затопив территорию. Это заставило пересмотреть инженерные решения, чтобы предотвратить повторение подобного в будущем.

Туристическая инфраструктура развивалась быстрыми темпами. Уже в 1974 году объект открылся для посетителей. Внутри установили освещение, проложили мостики, смонтировали поручни. Один из залов поразил исследователей естественной акустикой — настолько чистой, что здесь устраивали выступления хоров и музыкальные концерты.

Сегодня Новоафонская пещера — одна из ключевых достопримечательностей Абхазии, обеспечивающая региону постоянный туристический поток.

Судьба первооткрывателя, чья смелость стала легендой

Гиви Смыр прожил жизнь, полную событий и достижений. Юный исследователь превратился в учёного, который внёс огромный вклад в изучение пещерных систем Абхазии. Постепенно его интересы расширились — он занялся скульптурой, создавая работы, вдохновлённые природой и культурой родной земли.

Во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов он возглавил оборонительный штаб и мотострелковый батальон. За проявленную храбрость получил высшие военные награды республики. В 2004 году Смыр стал директором Новоафонской пещеры и занимал эту должность до конца жизни.

Перед смертью в 2016 году он руководил восстановлением туристических троп, водопада, территорий вокруг пещеры. Его вклад заметен до сих пор: путешественники отмечают, что инфраструктура здесь продумана тщательно, а местные жители чтят память первооткрывателя.

Уникальное пространство под землёй

Новоафонская пещера поражает масштабом. Её залы имеют свои характеры: от огромных залов с каменными колоннами до тихих озёр, где вода будто светится изнутри. Здесь отсутствует солнечный свет, ветер, смена температур — микроклимат формировался тысячелетиями. Поэтому главная задача исследователей и строителей заключалась в том, чтобы сохранить естественное состояние пространства.

Посетители отмечают, что ощущение нахождения в пещере совсем не похоже на обычную экскурсию. Каждый зал открывает новый пласт подземной истории. Прозрачные озёра, колонны, гигантские натёчные образования — всё это создаёт чувство погружения в другой мир.

Сравнение: Новоафонская пещера и другие подземные достопримечательности

  1. Новоафонская пещера отличается масштабами залов, многие из которых превышают размер городских зданий.

  2. В Карстовой системе Урала акцент сделан на сложных маршрутах, тогда как в Новом Афоне упор на комфорт туристов.

  3. Пещеры Крыма привлекают красотой сталактитов, но в Абхазии впечатляет именно природная архитектура залов.

  4. В европейских пещерах чаще встречается искусственное оформление, а Новоафонская сохраняет природную первозданность.

Сравнение показывает, что абхазский объект обладает уникальной комбинацией природной мощи и исторической ценности.

Плюсы и минусы посещения Новоафонской пещеры

Плюсы:

  1. Удивительная природная атмосфера, не встречающаяся в других регионах.

  2. Хорошо организованная инфраструктура для туристов.

  3. Возможность погрузиться в историю региона через естественный объект.

  4. Уникальный микроклимат, сохраняющий природные образования.

  5. Безопасность маршрутов благодаря оборудованию и контролю.

Минусы:

  1. В сезон здесь много туристов.

  2. Людям с клаустрофобией экскурсия может быть сложной.

  3. Температура в пещере ниже, чем на поверхности, что требует тёплой одежды.

Советы шаг за шагом для посещения пещеры

  1. Планируйте визит заранее, особенно в сезон отпусков.

  2. Возьмите тёплую одежду — внутри прохладно.

  3. Используйте удобную обувь с нескользящей подошвой.

  4. Не отклоняйтесь от туристических маршрутов.

  5. Слушайте рекомендации экскурсовода — во многих зонах важно соблюдать тишину.

  6. Изучите историю пещеры до посещения — впечатления станут ярче.

  7. Делайте фото без вспышки, чтобы не навредить подземным образованиям.

Популярные вопросы о Новоафонской пещере

  1. Какая температура внутри пещеры?
    Обычно около +11…+12 градусов, стабильно круглый год.

  2. Можно ли посещать пещеру с детьми?
    Да, маршруты адаптированы, но детям важно быть под постоянным присмотром взрослых.

  3. Сколько длится экскурсия?
    В среднем от 1 до 1,5 часов, в зависимости от программы.

  4. Нужна ли специальная подготовка?
    Нет, маршруты рассчитаны на обычных туристов без опыта пещерных походов.

  5. Можно ли фотографировать внутри?
    Да, но без вспышки, чтобы не нарушать микроклимат.

