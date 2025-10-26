Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Битва при Йене. 14 октября 1806 г. Наполеон
Битва при Йене. 14 октября 1806 г. Наполеон
© commons.wikimedia.org by Орас Верне is licensed under Public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 13:18

Когда история простудилась: генетики выяснили, что армию Наполеона сгубили эпидемии, а не зима

Генетический анализ выявил паратиф и возвратную лихорадку у солдат Великой армии Наполеона — палеогенетик Жан-Франсуа Клутье

История похода Наполеона в Россию изобилует трагическими страницами. Но теперь наука добавила к ним новые детали, раскрывая истинные причины гибели его армии. Международная группа учёных с помощью передовых методов палеогеномики установила: солдаты "Великой армии" во время отступления в 1812 году погибли не только от холода и голода, но и от двух тяжёлых инфекционных заболеваний — паратифа и возвратной лихорадки.

Что показало исследование

Работа, опубликованная в журнале Current Biology, впервые дала прямые генетические доказательства эпидемий, обрушившихся на наполеоновскую армию. Исследователи изучили древнюю ДНК, извлечённую из зубов солдат, найденных в массовом захоронении под Вильнюсом.

"Нам удалось обнаружить следы двух патогенов — Salmonella enterica Paratyphi C и Borrelia recurrentis, но не было подтверждений присутствия сыпного тифа", — пояснил один из авторов исследования, палеогенетик Жан-Франсуа Клутье.

Ранее именно сыпной тиф считался главным инфекционным врагом армии Наполеона. Однако новое исследование показало, что действительная картина была куда сложнее.

Научное открытие: два возбудителя — одна катастрофа

Salmonella Paratyphi C вызывает паратифозную лихорадку, проявляющуюся жаром, диареей и слабостью. Borrelia recurrentis - бактерия, переносимая вшами, вызывает возвратную лихорадку, сопровождающуюся периодическими вспышками жара.

Филогенетический анализ выявил, что штамм возвратной лихорадки, найденный у солдат, относится к древней европейской линии, существовавшей более двух тысяч лет. Это делает открытие особенно ценным для истории эпидемиологии — ведь подобные патогены продолжали циркулировать в Европе вплоть до XIX века.

Сравнение: старые версии и новые данные

Версия Предполагаемые причины гибели армии Подтверждение современными данными
Историческая Суровая зима, голод, сыпной тиф Не подтверждено наличие сыпного тифа
Современная Комбинация инфекций (паратиф + возвратная лихорадка), истощение, холод Генетические следы двух патогенов обнаружены в ДНК солдат

Советы шаг за шагом: как учёные пришли к результатам

  1. Провели раскопки в Вильнюсе, где было найдено массовое захоронение наполеоновских солдат.

  2. Извлекли зубы для анализа — они лучше всего сохраняют фрагменты ДНК.

  3. Применили методы палеогеномики для реконструкции древних патогенов.

  4. Разработали специальный алгоритм аутентификации, чтобы исключить современные загрязнения.

  5. Сравнили полученные геномы с современными базами данных инфекций.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: считать суровую зиму единственной причиной поражения армии.
    Последствие: игнорирование эпидемиологического фактора, искажённая историческая картина.
    Альтернатива: учитывать влияние инфекций и санитарных условий при оценке исторических событий.

  • Ошибка: полагать, что сыпной тиф был главным убийцей.
    Последствие: неверная интерпретация медицинских описаний эпохи.
    Альтернатива: опираться на генетические доказательства, а не только на хроники.

  • Ошибка: недооценивать бытовые источники заражения.
    Последствие: нераспознанные эпидемические очаги среди войск.
    Альтернатива: анализировать бытовые привычки и питание солдат как фактор эпидемий.

А что если…

А что если инфекция началась не во время отступления, а ещё до входа в Россию? Учёные не исключают, что возбудители могли распространиться в лагерях армии ещё на территории Европы.

А что если заражение происходило через пищу? Один из военных врачей, Й. Р. Л. де Кирхгоф, писал, что солдаты ели квашеную свёклу из деревенских бочек — потенциальный источник сальмонеллы.

А что если эти патогены повлияли и на исход войны? Комбинация болезней, голода и холода могла окончательно подорвать боеспособность армии, сделав поражение неизбежным.

Плюсы и минусы палеогеномного подхода

Плюсы Минусы
Позволяет точно выявлять древние патогены Требует сложных методов аутентификации
Восстанавливает эпидемиологическую картину прошлого Риск загрязнения образцов современными бактериями
Помогает уточнить исторические события Малое количество пригодной ДНК
Объединяет археологию, генетику и историю Высокая стоимость исследований

FAQ

Почему именно зубы использовались для анализа?
Зубная пульпа защищена от внешних воздействий и лучше сохраняет следы ДНК.

Почему не нашли сыпной тиф?
Вероятно, болезнь присутствовала, но не в масштабах, достаточных для массового заражения.

Насколько достоверны результаты?
Учёные применили многоуровневую проверку и подтвердили древность ДНК несколькими методами.

Можно ли сказать, что инфекции решили исход похода?
Скорее, они стали одной из ключевых причин, наряду с голодом и морозами.

Мифы и правда

  • Миф: армию Наполеона уничтожил исключительно мороз.
    Правда: болезни и истощение сыграли не меньшую роль, чем климат.

  • Миф: сыпной тиф был единственной эпидемией.
    Правда: новые данные указывают на паратиф и возвратную лихорадку как главные факторы смертности.

Исторический контекст

После отступления из Москвы осенью 1812 года армия Наполеона насчитывала около 100 тысяч человек. К границам Европы дошла лишь малая часть. В массовых захоронениях в Вильнюсе и Каунасе археологи находят останки солдат с признаками инфекций и истощения.

Ранее считалось, что эпидемии были следствием плохой гигиены и холода. Теперь, благодаря генетическим исследованиям, становится ясно: катастрофа имела многофакторный характер. Инфекции ослабили войска задолго до того, как мороз добил их физически.

Три интересных факта

  1. Возвратная лихорадка передавалась вшами — поэтому массовые заражения происходили в лагерях с тесным размещением.

  2. Паратиф часто вспыхивал в армиях XVIII-XIX веков, где солдаты питались консервированными или ферментированными продуктами.

  3. Исследованный штамм Borrelia recurrentis оказался родственен бактериям, найденным в останках времён Римской империи.

