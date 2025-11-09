Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Засуха и падение цивилизации майя
Засуха и падение цивилизации майя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 12:01

Когда дождя мало, а насилия много: как климат влияет на конфликты и распад обществ

Исследования археологов раскрывают связь между изменением климата и войнами — Томас Снайдер

Изменение климата — не только вызов XXI века. История человечества хранит множество свидетельств того, что с ростом температуры, засухами и сокращением ресурсов возрастала и человеческая агрессия. Археологические данные показывают: ещё тысячи лет назад климатические катаклизмы могли становиться катализатором насилия, войн и распада обществ. Новое исследование археологов из Калифорнийского университета в Дэвисе проливает свет на то, как древние люди реагировали на климатические кризисы — и какие уроки из этого стоит вынести современному миру.

Как климат формировал поведение

Учёные установили, что периоды потепления и засух исторически сопровождались ростом насилия и конфликтов. Когда воды становилось меньше, урожаи сокращались, а пастбища высыхали — борьба за ресурсы становилась вопросом выживания.

"Мы обнаружили, что уменьшение количества осадков приводит к увеличению числа черепно-мозговых травм", — отметил аспирант кафедры эволюционной антропологии Томас Дж. Снайдер, ведущий автор исследования.

Исследователи выявили, что в южно-центральной части Анд потепление климата и длительные засухи между 470 и 1500 годами н. э. привели к распаду ранних государственных образований. На археологических находках того времени фиксируется значительный рост следов травм и насильственных столкновений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что насилие возникает исключительно по политическим причинам.
    Последствие: игнорирование роли природных факторов в формировании социальных конфликтов.
    Альтернатива: учитывать влияние климата, ресурсов и экологии при анализе общественных кризисов.

  2. Ошибка: недооценивать важность доступа к воде и пище.
    Последствие: социальная нестабильность, рост агрессии и преступности.
    Альтернатива: развивать устойчивые системы распределения ресурсов, особенно в засушливых регионах.

  3. Ошибка: полагать, что современные общества защищены от климатических рисков.
    Последствие: повторение ошибок древних цивилизаций.
    Альтернатива: инвестировать в адаптацию, технологии водосбережения и международное сотрудничество.

Насилие как следствие засухи

В исследовании учёные использовали данные о почти 3000 скелетов из 58 археологических памятников Анд. На многих из них обнаружены признаки травм головы, переломов и ранений, полученных в результате столкновений. Эти сведения были сопоставлены с ледниковыми записями из Келькайи — природного архива, отражающего количество осадков за столетия.

Результаты оказались поразительными: с уменьшением слоя льда на 10 сантиметров вероятность насильственной смерти увеличивалась более чем в два раза.

Такой эффект особенно проявлялся в горных и внутренних районах, где засуха лишала людей доступа к воде и плодородным землям. На побережье и в долинах климат был мягче, и там насилие встречалось реже.

Таблица: связь климата и уровня насилия

Период Климатические условия Археологические находки Вывод
470-800 гг. н. э. Повышение температуры, засухи Увеличение черепно-мозговых травм Рост межличностного насилия
800-1200 гг. н. э. Переменные периоды влажности Сокращение травм Частичная стабилизация
1200-1500 гг. н. э. Повторные засухи Новый пик насилия Распад ранних обществ

Как археологи изучают климатические конфликты

  1. Изучение останков. Анализируются следы травм, микротрещин и заживлений на костях.

  2. Сопоставление данных. Скелетные находки сравниваются с ледниковыми и осадочными слоями.

  3. Выявление закономерностей. Учёные ищут связи между изменением климата и всплесками насилия.

  4. Моделирование поведения. На основе данных создаются реконструкции социальных реакций древних обществ.

Мифы и правда

  1. Миф: древние войны были только из-за власти.
    Правда: климатические катастрофы и голод часто становились их причиной.

  2. Миф: современные технологии избавили человечество от зависимости от природы.
    Правда: даже сегодня засухи и наводнения вызывают миграции и конфликты.

  3. Миф: климат не влияет на поведение человека.
    Правда: жаркая погода связана с повышением агрессии и раздражительности, что подтверждается и современными исследованиями.

А что если…

Что если сегодняшние климатические кризисы повторяют сценарии древности? Современные города, зависящие от поставок воды и продовольствия, могут столкнуться с теми же вызовами, что и древние цивилизации Анд. Уроки прошлого подсказывают: адаптация к изменениям должна быть не только технологической, но и социальной — развивать взаимопомощь, устойчивые формы хозяйства и международное сотрудничество.

Таблица: параллели между древним и современным климатом

Эпоха Основной вызов Последствия Современный аналог
Древние Анды Засуха и нехватка воды Рост насилия и распад обществ Африканский Рог, Ближний Восток
Средневековая Европа Малый ледниковый период Миграции и голод Современные климатические беженцы
XXI век Потепление и экстремальная погода Конфликты за ресурсы, климатические кризисы Глобальное потепление и дефицит пресной воды

Исторический контекст

  1. Уже в эпоху неолита засухи вызывали миграции и войны за плодородные земли.

  2. В Андах изменение климата совпало с распадом древних цивилизаций, таких как Вари.

  3. Аналогичные процессы происходили в Месопотамии и на Ближнем Востоке, где исчезновение рек приводило к падению целых царств.

Три интересных факта

  1. Археологи находят в древних поселениях останки с одинаковыми травмами, указывающими на массовые конфликты.

  2. Учёные фиксируют прямую зависимость между температурой воздуха и уровнем агрессии даже в современных мегаполисах.

  3. Засуха в Перу 1300-х годов считается одной из главных причин краха нескольких андских культур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новая молекула улучшает прочность полимеров и снижает их износ при перепадах температуры — Sandia Labs сегодня в 11:01
Пластик стал сильнее стали: молекула, которая меняет всё, что мы знали о материалах

Учёные из Sandia создали молекулу, которая изменяет реакцию пластика на тепло. Новый материал делает полимеры прочнее, легче и устойчивее к перепадам температур.

Читать полностью » Мировое исследование: люди тратят 37% времени на сон и отдых, 26% — на работу сегодня в 10:01
190 миллиардов часов в день, и это не работа: куда уходит самое ценное в жизни человечества

Учёные выяснили, как человечество проводит 190 миллиардов часов каждый день. Большинство этого времени посвящено не работе, а жизни — сну, общению и заботе о себе.

Читать полностью » Неделя медитативного ретрита изменяет нейронные связи и иммунную реакцию — Хемал Х. Патель сегодня в 9:24
Как дыхание и медитация ломают законы биологии: тайна изменений в клетках и генах раскрыта

Учёные из Калифорнии доказали: недельный медитативный ретрит способен изменить работу мозга и даже состав крови. Разбираемся, как осознанные практики воздействуют на тело.

Читать полностью » Капли воды образуются из-за тепловых флуктуаций молекул — Дэниел Бонн сегодня в 8:24
Вода на грани хаоса: молекулы тайно управляют распадом струи

Физики из Амстердама разгадали, почему ровная струя воды превращается в цепочку капель. Оказалось, виноваты не вибрации и не шум — а тепловое движение самих молекул.

Читать полностью » Гигантское столкновение с Марсом привело к образованию Луны — Матильда Бойс сегодня в 7:23
Небо и Земля столкнулись, а Луна родилась: доказательства огромного удара прямо в камнях

Учёные нашли в Австралии породы, чьи изотопы совпадают с лунными камнями. Возможно, именно в них сохранились следы столкновения, породившего Луну миллиарды лет назад.

Читать полностью » Дятлы выдерживают удары до 400 g благодаря синхронизации дыхания — Николас Антонсон сегодня в 6:23
Голова, как биомеханический молот: исследование раскрыло, как дятел выживает при ударах до 400 g

Учёные выяснили, как дятлы выдерживают перегрузки до 400 g. Секрет — синхронное дыхание и идеальная работа мышц шеи, хвоста и корпуса.

Читать полностью » Акация зонтичная растёт во время засухи вопреки природе — Джеймс Пиз сегодня в 5:23
Саванна умерла — но под палящим солнцем одно дерево решило расти: тайна акации раскрыта

Когда саванна выгорает под солнцем, акация зонтичная не сдаётся — она растёт быстрее. Учёные раскрыли генетический механизм, который делает это дерево чемпионом выживания в условиях засухи.

Читать полностью » Профессор Уильям Риппл: глобальное потепление может привести к каскаду климатических катастроф сегодня в 4:25
Арктика тает в 4 раза быстрее, чем остальная планета: как это повлияет на наше будущее

Переломные моменты, связанные с изменением климата, могут вызвать необратимые изменения. Что делать, чтобы предотвратить катастрофу?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Приём цинка уменьшает симптомы простуды и повышает сопротивляемость организма инфекциям
Дом
Не выбрасывайте обмылки: как создать экологичное чистящее средство из остатков мыла
Питомцы
Уезжаем отдыхать, а они остаются ждать: что чувствует кошка, когда исчезает её человек
Садоводство
Поливаешь по расписанию — жди беды: цветам нужен взгляд, а не календарь
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская: регулярные дыхательные практики снижают уровень стресса
Садоводство
Томаты отреагировали мощно — положил компост в лунку, но весь эффект — в дозировке
Еда
Жаль, раньше не знал: корейская морковь с колбасой — салат, от которого гости приходят в экстаз
Авто и мото
Авито Авто: спрос на Volkswagen Polo в Челябинской области вырос на 41%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet