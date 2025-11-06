Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 15:38

Когда ДНК говорит шёпотом: учёные расшифровали язык, по которому клетки выбирают свою судьбу

Исследователи FMI с помощью ИИ раскрыли механизм, по которому ДНК задаёт тип клетки — NGN2 и MyoD1

Одна из самых захватывающих тайн биологии — как стволовые клетки превращаются в клетки конкретных типов: мышечные, нервные или другие. Ведь каждая клетка человеческого организма несёт один и тот же генетический код, но использует его по-разному. Недавнее открытие, сделанное в Институте биомедицинских исследований Фридриха Мишера (Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, FMI) в швейцарском Базеле, приблизило учёных к разгадке этого процесса. Результаты опубликованы в журнале Molecular Cell.

Как одна и та же ДНК задаёт разные судьбы клеткам

Несмотря на одинаковый набор генов, клетки выполняют совершенно разные функции. Такую специализацию определяют факторы транскрипции - белки, которые "включают" или "выключают" нужные участки ДНК. Они связываются с определёнными последовательностями, запуская процесс считывания генов. Но долгое время оставалось непонятным, как именно факторы находят свои цели, ведь нужные последовательности повторяются по всему геному.

Чтобы разобраться, как работает этот механизм, швейцарские исследователи сосредоточились на двух родственных факторах транскрипции — NGN2 (нейрогенин-2) и MyoD1. Первый участвует в превращении клеток в нейроны, второй — в образовании мышечных волокон. Учёные поочерёдно активировали их в клетках и наблюдали, как изменяются участки ДНК и какие гены начинают "работать".

"Связывание факторов транскрипции с ДНК зависит не только от её последовательности, но и от степени открытости участка и от присутствующих белков-партнёров", — отмечают авторы исследования.

Выяснилось, что факторы действуют как "первопроходцы", способные раскрывать даже плотно упакованную ДНК, чтобы запустить нужные гены. Иногда достаточно одной изменённой "буквы" в генетическом коде, чтобы фактор не смог прикрепиться — и судьба клетки изменилась.

Как искусственный интеллект помог расшифровать "язык ДНК"

Когда учёные поняли, что поведение факторов транскрипции подчиняется определённым закономерностям, они решили использовать машинное обучение. Алгоритм обучили распознавать, где и в какой форме NGN2 и MyoD1 связываются с ДНК.

"Мы обучили модель на тысячах участков генома и смогли предсказать, какие из них активируются для нейронного или мышечного пути развития", — пояснили исследователи FMI.

Модель оказалась удивительно точной: она предсказывала результаты экспериментов не только в культурах клеток, но и в живом организме мыши. По сути, алгоритм расшифровал "грамматику ДНК" — набор правил, объясняющих, почему одни гены включаются, а другие остаются неактивными.

Сравнение: NGN2 и MyoD1

Характеристика NGN2 MyoD1
Основная функция Формирование нейронов Образование мышечных клеток
Тип действия Раскрывает ДНК для нейрогенеза Активирует мышечные гены
Белки-партнёры Белки нейронной дифференцировки Белки мышечной экспрессии
Тип клеток-мишеней Нервные стволовые клетки Миобласты (предшественники мышц)

Такое сравнение показало, что, несмотря на общие принципы действия, каждый фактор "читает" геном по-своему, выбирая разные участки в зависимости от окружающих белков и структуры ДНК.

Советы шаг за шагом: как применить открытие в науке и медицине

  1. Моделирование клеточного развития. Новая система позволяет прогнозировать, какие гены активируются при определённых условиях.

  2. Точечное управление судьбой клеток. Это поможет создавать нервные или мышечные клетки для регенеративной медицины.

  3. Поиск причин наследственных болезней. Даже минимальные изменения в ДНК могут влиять на связывание факторов, вызывая нарушения развития.

  4. Разработка новых методов терапии. Контролируя активность факторов транскрипции, можно будет направлять стволовые клетки в нужном направлении.

Ошибка-последствие-альтернатива

  1. Ошибка: считать, что судьба клетки определяется только последовательностью ДНК.
    Последствие: игнорирование влияния белков-партнёров и структуры хроматина.
    Альтернатива: учитывать эпигенетические механизмы и взаимодействие с другими молекулами.

  2. Ошибка: полагать, что один фактор транскрипции работает одинаково во всех клетках.
    Последствие: непредсказуемые результаты при моделировании клеточной дифференцировки.
    Альтернатива: анализировать конкретный клеточный контекст.

  3. Ошибка: использовать однотипные методы для изучения разных факторов.
    Последствие: потеря точности и ложные выводы.
    Альтернатива: сочетать эксперименты in vitro и in vivo с вычислительными моделями.

А что если научиться управлять судьбой клеток?

Понимание закономерностей связывания факторов транскрипции открывает путь к программируемому клеточному развитию. Учёные уже обсуждают возможность использования этой технологии для выращивания тканей и органов. Например, стволовые клетки можно будет точно направлять в нужное русло — создавать нейроны для лечения нейродегенеративных болезней или мышечные волокна для восстановления после травм.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы
Глубокое понимание регуляции генома Требует мощных вычислительных ресурсов
Возможность точного контроля за развитием клеток Сложность переноса в клиническую практику
Применимость для медицины и биоинженерии Не исключены непредвиденные побочные эффекты

FAQ

Что такое факторы транскрипции?
Это белки, которые определяют, какие гены будут активны, а какие — "молчат".

Почему важно изучать NGN2 и MyoD1?
Они представляют два разных направления дифференцировки: нейронное и мышечное, что помогает понять общие механизмы выбора клеточной судьбы.

Можно ли с помощью этой технологии выращивать органы?
Пока нет, но понимание механизмов дифференцировки приближает медицину к созданию искусственных тканей.

Чем важна структура ДНК?
Даже если последовательности одинаковы, их доступность для факторов транскрипции зависит от того, насколько плотно ДНК "упакована".

Мифы и правда

  1. Миф: ДНК полностью определяет судьбу клетки.
    Правда: решающую роль играет контекст — доступность ДНК и взаимодействие белков.

  2. Миф: все факторы транскрипции универсальны.
    Правда: они действуют по-разному в зависимости от типа ткани и партнёрских молекул.

  3. Миф: машинное обучение не может объяснить биологию.
    Правда: современные алгоритмы помогают находить закономерности, недоступные человеческому глазу.

Исторический контекст

Первые исследования факторов транскрипции начались в 1970-е годы, когда учёные открыли, что белки могут избирательно связываться с ДНК. В 1990-е появились первые модели дифференцировки клеток, но они не учитывали сложность структуры генома. Сегодня, благодаря эпигенетике и искусственному интеллекту, биологи приблизились к пониманию "грамматики жизни" — набора правил, управляющих судьбой каждой клетки.

Три интересных факта

  1. Один фактор транскрипции может включать или выключать до 1000 генов.

  2. Факторы NGN2 и MyoD1 имеют схожие участки ДНК-связывания, но активируют совершенно разные гены.

  3. Современные ИИ-модели способны предсказать клеточную специализацию с точностью более 90 %.

