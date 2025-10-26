Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арбузы
Арбузы
© Adobe Stock by Klymentii is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 19:31

Когда арбуз любит холод: хитрость садоводов, позволяющая собрать урожай в северных регионах

Подготовка тёплых грядок помогает бахчевым растениям быстрее развиваться и плодоносить — агроном Марина Гаврилова

Выращивание бахчевых культур — процесс, который объединяет традиции, знания и немного терпения. Даже в регионах с непредсказуемым климатом можно получить сладкие, сочные и ароматные плоды — главное, правильно подготовить почву, подобрать сорт и учесть особенности каждой культуры.

Основы выращивания бахчевых культур

Бахчевые растения — тыква, дыня и арбуз — требуют тепла, солнца и рыхлой, плодородной почвы. Им не подходит кислый и переувлажнённый грунт, поэтому участок для посадки нужно выбирать тщательно. Хорошо, если грядки располагаются на южной стороне участка, где солнце светит большую часть дня.

Все бахчевые любят лёгкие почвы с хорошим дренажом. Перепревший компост, зола и песок — отличная основа для посадки. Весной перед высадкой растений землю рыхлят, а в лунки добавляют немного перегноя.

Важно соблюдать севооборот - нельзя сажать бахчевые после тыквенных культур, огурцов или кабачков. Лучше, если на этом месте ранее росли бобовые, капуста или зелень. Это снижает риск заболеваний и обогащает почву азотом.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте участок. Выберите солнечное место, перекопайте землю, добавьте перегной и золу.

  2. Выберите сорта. Для холодных регионов подходят раннеспелые разновидности: "Крошка", "Сибирская скороспелка" для арбузов, "Медовая красавица" для дынь, "Грибовская" или "Амазонка" для тыкв.

  3. Создайте тёплую грядку. На дно положите ветки, траву и органику, сверху насыпьте плодородный слой.

  4. Посейте семена или рассаду. В средней полосе предпочтительнее рассадный способ, чтобы ускорить плодоношение.

  5. Следите за поливом. До цветения поливайте обильно, после — умеренно. За две недели до сбора урожая полив прекращают.

  6. Проводите опыление. В прохладную погоду можно помочь растениям вручную, перенося пыльцу с мужских цветков на женские.

"Даже в северных регионах можно вырастить сладкие дыни и арбузы — главное, дать им солнце и лёгкий грунт", — отметила агроном Марина Гаврилова.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: слишком частый полив.
    Последствие: плоды становятся водянистыми и теряют вкус.
    Альтернатива: уменьшить полив после цветения и прекратить за 10-14 дней до сбора урожая.

  • Ошибка: посадка в тени.
    Последствие: задержка роста, мелкие и невкусные плоды.
    Альтернатива: размещать растения на самом освещённом участке.

  • Ошибка: избыточное внесение азотных удобрений.
    Последствие: пышная зелень при отсутствии завязей.
    Альтернатива: добавлять больше калия и фосфора, использовать золу.

А что если попробовать новые методы?

Современные садоводы часто экспериментируют с теплыми грядками и укрытиями. Арбузы и дыни можно выращивать под прозрачной плёнкой, чтобы сохранить тепло. Для арбузов эффективен способ с использованием чёрного агроволокна, которое ускоряет прогрев почвы и защищает от сорняков.

Для повышения урожайности применяют капельное орошение. Оно позволяет экономно расходовать воду и поддерживать оптимальную влажность почвы. А в северных районах популярны мини-теплицы из пластиковых дуг и плёнки - под ними растения получают нужное тепло даже весной.

Культура Почва Полив Укрытие Уровень ухода
Тыква Богатая органикой Умеренный Необязательно Средний
Дыня Рыхлая и солнечная Умеренный Желательно Средний
Арбуз Лёгкая, прогреваемая Редкий Обязательно в холодных регионах Высокий

Плюсы и минусы выращивания бахчевых

Плюсы Минусы
Сладкие и полезные плоды Требовательны к теплу
Можно выращивать даже в северных регионах Нуждаются в ручном опылении
Украшают участок своими плетями Требуют много места
Подходят для компостных грядок Плохо переносят переувлажнение

FAQ

Когда сажать бахчевые в открытый грунт?
Когда минует угроза заморозков и температура почвы поднимется выше +15 °C — обычно это конец мая или начало июня.

Можно ли выращивать дыни и арбузы в теплице?
Да, но нужно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Чем подкармливать растения?
Лучше всего подходят настои коровяка, птичьего помёта и зольный раствор. Они обеспечивают питательную поддержку без избытка азота.

Почему дыня не завязывается?
Причина может быть в холодной погоде или избытке азота. Попробуйте провести ручное опыление.

Мифы и Правда

  • Миф: бахчевые нельзя выращивать на севере.
    Правда: раннеспелые сорта успешно растут даже в Сибири и на Урале при использовании плёнки и рассады.

  • Миф: арбуз обязательно требует много воды.
    Правда: после образования завязей полив нужно сократить, иначе вкус ухудшится.

  • Миф: дыни и арбузы нельзя выращивать рядом.
    Правда: можно, если соблюдать дистанцию между грядками и не допускать перекрёстного опыления.

Исторический контекст

История бахчевых культур уходит вглубь тысячелетий. Первые упоминания о дынях и арбузах встречаются в древнеегипетских текстах, где их выращивали вдоль Нила. Семена арбузов находили даже в гробницах фараонов.

В Россию бахчевые пришли из Средней Азии в XVII веке. Сначала их выращивали только в южных регионах, но благодаря селекции появились сорта, приспособленные к умеренному климату. Сегодня бахчевые выращивают от Кубани до Алтая.

Три интересных факта

  1. Самый тяжёлый арбуз в мире весил более 120 кг.

  2. Семена тыквы богаты цинком и используются в косметологии.

  3. В одной дыне содержится до 15% сахара — это делает её самым сладким представителем бахчевых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Янтарная кислота стимулирует рост корней рассады весной — агроном Игорь Фёдоров сегодня в 18:31
Маленькая таблетка — большой урожай: садоводы раскрыли секрет силы апрельской рассады

Как одно простое средство из аптеки помогает рассадам и цветам быстрее развивать корни и становиться крепче — всё о применении янтарной кислоты в садоводстве.

Читать полностью » Оптимальное соотношение зелёных и сухих отходов ускоряет созревание компоста сегодня в 18:16
Ваши отходы могут работать на вас: вот как превратить мусор в питательную землю

Компостирование — простой способ вернуть жизнь почве и уменьшить количество отходов. Узнайте, какие ошибки мешают получить качественный компост и как их избежать.

Читать полностью » Перекись водорода с водкой эффективно уничтожает тлю на растениях — энтомолог Сергей Власов сегодня в 17:31
Маленькие убийцы под листьями: садоводы нашли дешёвый способ уничтожить тлю без химии

Как избавиться от тли без химии? Простое средство из перекиси водорода и водки поможет спасти садовые растения и вернуть им здоровье.

Читать полностью » Яичная скорлупа не отпугивает вредителей, но улучшает состав почвы сегодня в 17:12
Эти отходы с кухни творят чудеса в саду: правда и мифы о яичной скорлупе

Можно ли использовать яичную скорлупу как удобрение и защиту от вредителей? Узнайте, какие мифы окружают скорлупу и как она реально помогает растениям.

Читать полностью » Прививка цитрусовых обеспечивает быстрое развитие растений и урожайность — агроном сегодня в 16:31
Маленький горшок — большое чудо: черенки цитрусов оживают с вермикулитом и теплом

Прививка или черенкование — какой путь выбрать для домашнего лимона и апельсина? Разбираем рабочие сроки, субстраты и ошибки, из-за которых срываются эксперименты.

Читать полностью » Удобрения с кальцием улучшают структуру почвы и рост растений сегодня в 16:09
Растения гибнут, а причина — не засуха: в почве не хватает одного незаметного элемента

Недостаток кальция в почве делает растения слабыми и уязвимыми. Узнайте, как правильно восполнить этот элемент и выбрать безопасный способ для своего сада.

Читать полностью » Пластиковые ящики помогают выращивать растения без земли и экономят место — агроном Марина Галкина сегодня в 15:31
Соседи выкинули, а я собрал урожай: пластиковые ящики стали моим дачным открытием

Узнайте, как пластиковые ящики могут превратиться в грядки, мебель и компостеры. Простые идеи, которые сделают ваш сад функциональным и стильным.

Читать полностью » Агрономы: до 40% картофеля в погребах гниёт из-за повышенной влажности и плохой вентиляции сегодня в 14:49
Вроде сухо и прохладно — а картофель всё равно портится: главный обман осеннего погреба

Даже при идеальных условиях картофель может начать портиться. Разбираемся, почему это происходит и как спасти урожай от гнили без лишней химии.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Китайские электромобили BYD и Xiaomi обогнали Porsche и Tesla на Нюрбургринге в 2025 году
Красота и здоровье
Исследование: плохой сон нарушает очистку мозга и повышает риск болезни Альцгеймера
Технологии
Check Point обнаружила более 3000 вредоносных роликов на YouTube
Питомцы
Инстинкт прикрывать еду помогает кошкам чувствовать безопасность во время кормления
Садоводство
Листья грецкого ореха можно компостировать при правильной переработке
Туризм
Срок рассмотрения виз Португалии для россиян вырос до трёх месяцев
Наука
Кузнецова: в древнем городе на Тамани обнаружена золотая пластинка с магическим текстом о любви
Спорт и фитнес
Калистеника Френка Медрано: расписание тренировок на каждый день недели
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet