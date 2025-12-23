Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 17:11

Кофе для комнатных растений использую выборочно — разница видна уже через неделю

Кофейная гуща подходит не всем комнатным растениям – цветоводы

Аромат свежесваренного кофе давно ассоциируется с уютом и бодростью, поэтому идея использовать его остатки для комнатных растений кажется логичной и даже экологичной. Многие цветоводы экспериментируют с поливом и добавлением кофейной гущи в горшки, рассчитывая на дополнительную пользу для зелёных питомцев. Однако такой подход подходит не всем культурам и требует аккуратности. Об этом сообщает издание Антонов Сад.

Почему растения по-разному реагируют на кофе

Интерес к кофейной подкормке связан с составом зёрен. В них присутствуют азот, калий и магний — элементы, важные для роста листьев, развития корней и обменных процессов. После заваривания их концентрация заметно снижается, но полностью не исчезает. Кроме того, остатки кофе способны влиять на свойства почвы, прежде всего на её кислотность.

Кофе и кофейная гуща чаще всего слегка подкисляют субстрат. Для одних растений это становится плюсом, для других — серьёзной проблемой. Цветы, привыкшие к нейтральной или щелочной среде, могут реагировать замедлением роста и ухудшением внешнего вида. Поэтому перед использованием кофе важно понимать, к какой группе относится конкретное растение.

Какие цветы любят кислую почву

Растения, предпочитающие кислый грунт, называют ацидофилами. Их корневая система изначально приспособлена к таким условиям, поэтому небольшое подкисление переносится спокойно. В домашних коллекциях к этой группе относят азалии, гортензии, камелии, вереск, рододендроны, папоротники, комнатные каллы и чернику. Для них спитый кофе может стать мягкой добавкой к уходу, если использовать его нечасто.

Существуют и культуры, которым подходит слабокислая среда. Это драцены, пуансеттии, маранты, пеперомии, декабристы, сансевьеры, диффенбахии, глоксинии, антуриумы, герберы, кливии, фикусы и многие пальмы. В их случае кофе допустим лишь в небольших количествах и не на постоянной основе, чтобы не нарушить баланс почвы.

Когда кофе может навредить

Есть растения, плохо переносящие кислую реакцию грунта. Их называют кальцефилами — они лучше растут в нейтральной или щелочной среде. К таким комнатным цветам относятся хлорофитум, аспарагус, кампанула, кальцеолярия, офиопогон и комнатные колокольчики. Полив кофе для них может привести к загниванию корней и проблемам с усвоением питательных веществ.

Какой кофе можно использовать

Для растений подходит только натуральный чёрный кофе без сахара, молока и любых добавок. Растворимые напитки бесполезны, а сладкие остатки создают риск появления мошек и плесени. Наиболее безопасным вариантом считается спитый кофе: он действует мягче и меньше влияет на pH почвы. При любом способе важно наблюдать за состоянием листьев и вовремя прекращать эксперименты, если растение реагирует негативно.

