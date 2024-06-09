Проблема нехватки пищевых продуктов в скором времени обостриться ещё сильнее на 17 территориях мира. В их число попало большое количество африканских стран. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Российской Федерацией Олег Кобяков во время мероприятия ПМЭФ.

Олег Кобяков сообщил о существовании специального списка, содержащего страны, находящиеся на грани голода. Издаётся он с документом ВПП, в котором отмечены все места, подверженные опасности. Эти данные были опубликованы несколько дней назад. Олег Кобяков утверждает, что если в ближайшее время международная ситуация не измениться, то проблема с пищевыми продуктами станет первостепенной для 17 стран мира.

Эксперт Олег Кобяков отметил, что одними из самых проблематичных территорий стали африканские страны. В их число входит государство в Восточной Африке со столицей в Джубе — Южный Судан, Йемен, расположенный на Ближнем Востоке, на юге Аравийского полуострова, сектор Газа и многие другие. Олег Кобяков отмечает, что в этих зонах происходят масштабные боевые действия, крупные изменения климатических условий и другие экстремальные явления природы катастрофического характера.

Ранее агентство новостей Reuters со ссылкой на прогнозы аналитиков сообщало, что в 2024 году из-за длительной и значительной нехватки атмосферных осадков и ограничения на вывоз товаров в некоторые страны возникнут серьёзные проблемы с продовольствием. Эксперты уже давно начали заявлять об уменьшении мировых запасов. По этой причине в ближайшее время ожидается подорожание продукции в магазинах.

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