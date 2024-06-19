По результатам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Северная Корея будут продолжать противостоять привычной для Запада практике наложения санкций.



Путин отметил, что они будут противодействовать использованию санкций как способа, которым западные страны привыкли прибегать для укрепления своего господства в политике, экономике и других областях.

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