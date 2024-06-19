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Северная Корея и Россия продолжат продивотействовать санкциям
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:12

Северная Корея и Россия продолжат продивотействовать санкциям

По результатам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Северная Корея будут продолжать противостоять привычной для Запада практике наложения санкций.

Путин отметил, что они будут противодействовать использованию санкций как способа, которым западные страны привыкли прибегать для укрепления своего господства в политике, экономике и других областях.

Фото: www.flickr.com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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