На брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай будет продолжать содействовать всем участникам процесса урегулирования украинского кризиса.



Межмидовские консультации между Китаем и Украиной, прошедшие 5 июня в Пекине, были представлены первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном.



Кроме того, Сибига обсудил с китайским коллегой подготовку к конференции по Украине в Швейцарии.



Заявляя о результатах встречи, дипломат подчеркнула, что вопрос организации мирной конференции в Швейцарии имеет важное значение для Китая.



Она подчеркнула готовность страны продолжать свою работу по урегулированию украинского кризиса через мирные переговоры и сотрудничество со всеми участниками процесса.

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