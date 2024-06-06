На брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай будет продолжать содействовать всем участникам процесса урегулирования украинского кризиса.
Межмидовские консультации между Китаем и Украиной, прошедшие 5 июня в Пекине, были представлены первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном.
Кроме того, Сибига обсудил с китайским коллегой подготовку к конференции по Украине в Швейцарии.
Заявляя о результатах встречи, дипломат подчеркнула, что вопрос организации мирной конференции в Швейцарии имеет важное значение для Китая.
Она подчеркнула готовность страны продолжать свою работу по урегулированию украинского кризиса через мирные переговоры и сотрудничество со всеми участниками процесса.
Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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