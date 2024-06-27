Министерство обороны Китая призывает НАТО прекратить ядерный шантаж.
МО КНР обратилось к НАТО с призывом о прекращении ядерного шантажа и угроз.
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НАТО не против возведения обороны на границе РФ и ЕС
НАТО не возражает против финансирования Евросоюзом строительства границы обороны на территориях европейских стран с Россией и Белоруссией.
ВС РФ атаковали склад ВСУ в Дергачах
ВС РФ провели атаку на склад украинской армии в Дергачах, что привело к мощному взрыву. Информацию об этом озвучил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Президент "Аспект" Федоров исключил укрепление семей из-за увеличения пошлины за развод
Количество разводящихся пар в России уже достигает 52%. Столь огромные проблемы государству уже не получиться устранить, приняв очередной законопроект, сообщил для NewsInfo.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Ожидается, что закон о "мокром" лизинге вступит в силу в 2025 году
Законопроект о комплексном лизинге воздушных судов, включающем передачу экипажа, планируется утвердить в ходе весенней сессии и ввести в действие с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.