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КНР призывает НАТО прекратить ядерный шантаж
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:25

КНР призывает НАТО прекратить ядерный шантаж

Министерство обороны Китая призывает НАТО прекратить ядерный шантаж.

МО КНР обратилось к НАТО с призывом о прекращении ядерного шантажа и угроз.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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