Председатель Китая Си Цзиньпин заявил о готовности Китая продолжать работу по разрешению конфликта на Украине и других кризисных точках, как сообщает агентство Синьхуа.
Встреча президента России Владимира Путина с руководителем Китая Си Цзиньпином состоялась в среду в столице Казахстана.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили различные аспекты двусторонних отношений между Россией и Китаем, обменялись мнениями по региональным проблемам.
Они высказали мнение о бесперспективности попыток урегулирования ситуации на Украине без участия России.
По информации агентства, глава Китая "заявил о готовности продолжать позитивные усилия для политического разрешения украинского кризиса".
Фото: government. ru/Government of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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