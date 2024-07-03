Председатель Китая Си Цзиньпин заявил о готовности Китая продолжать работу по разрешению конфликта на Украине и других кризисных точках, как сообщает агентство Синьхуа.



Встреча президента России Владимира Путина с руководителем Китая Си Цзиньпином состоялась в среду в столице Казахстана.



Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили различные аспекты двусторонних отношений между Россией и Китаем, обменялись мнениями по региональным проблемам.



Они высказали мнение о бесперспективности попыток урегулирования ситуации на Украине без участия России.

По информации агентства, глава Китая "заявил о готовности продолжать позитивные усилия для политического разрешения украинского кризиса".

Фото: government. ru/Government of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)