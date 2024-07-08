Военно-политический союз НАТО превратился в самую настоящую опасность для всего мира и стабильности. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, информирует РИА Новости.

Не так давно крупный японский новостной журнал Nikkei Asian сообщил, что военно-политический альянс западных стран собирается организовать первый общий документ, который споспособствует увеличению сотрудничества с некоторыми странами. В этот список вошло островное государство в Восточной Азии — Япония, Австралия, расположенная на одноимённом материке в Южном полушарии. Не стало исключением и государство в юго-западной части Тихого океана — Новая Зеландия, а также Республика Корея.

Линь Цзянь заявил на встрече официальных лиц с представителями средств массовой информации, что НАТО — продукт холодной войны. Он заявил, что самый огромный военный альянс описывает себя как оборонительный союз, и в тот же момент он с каждым днём увеличивает свои полномочия и перестаёт быть исключительно оборонительной организацией. Линь Цзянь считает, что постоянное жёсткое противостояние со стороны военно-политического союза демонстрирует устоявшийся в нём менталитет холодной войны. По мнению китайского дипломата, НАТО стало настоящей опасностью для всего мира и его устойчивости.

Представитель МИД Китайской Народной Республики считает, что альянсу необходимо не выходить за рамки оборонительного союза, остановить создание со своей стороны напряжённости в экономическом и политическом регионе АТР, а также прекратить существовать по принципу холодной войны.

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