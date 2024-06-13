"Санкционная дубина" со стороны Соединенных Штатов не способствует разрешению украинского кризиса, он стал главным источником опасностей в мире, высказал на пресс-конференции в четверг официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.



"После усиления украинского кризиса санкции США стали более строгими, однако такой метод использования "дубина санкций" не только не способствует решению проблемы, но и стал основным источником рисков в мире", — отметил дипломат.



Новые антироссийские меры, объявленные американским министерством финансов в среду, затрагивают различные области: научную, оборонную, финансовую, энергетическую и даже общественную.



Вашингтон запрещает предоставление услуг в области программного обеспечения и информационных технологий любым лицам на территории России.



США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, включая Сбербанк и ВТБ.



Под вторичные антироссийские меры также попали ряд граждан Китая, Беларуси и Южно-Африканской Республики, два человека из которой попали в список за связь с активностью группы "Вагнер" на территории Центральноафриканской Республики.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿