Россия и Китай успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на препятствия со стороны западных стран под руководством Соединенных Штатов, заявил посланник Российской Федерации в Китае Игорь Моргулов.
"График взаимодействия в этом году на всех уровнях находится в хорошем ритме. 75-летие установления дипломатических связей активно отмечается, что подчеркивает историческую важность наших отношений: наша страна стала первой, кто признал Китайскую Народную Республику почти немедленно после ее основания", — отметил Моргулов во время выступления на приеме в российском посольстве в Пекине в рамках празднования Дня России.
Дипломат подчеркнул, что "нельзя не радоваться успешному развитию двустороннего торгового сотрудничества".
"Это происходит вопреки препятствиям, которые создают западные страны, возглавляемые США, на пути нашего законного экономического сотрудничества", — подчеркнул Моргулов.
По его мнению, "особенно ценно то, что цель глав государств по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, поставленная в прошлом году, была достигнута досрочно и с излишком".
"Согласно китайской статистике, в прошлом году двусторонний торговый оборот достиг рекордного уровня в 240 миллиардов долларов. За первые пять месяцев текущего года рост составил еще 3%", — добавил посланник.
Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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