Евросоюз, начиная с 4 июля, увеличил пошлины на ввоз китайских электрических машин до 38,1 процента, что вызвало негодование в Пекине, по информации издания Politico.



Европейская комиссия объявила об увеличении пошлин на импорт электромобилей, ставших на 38,1 процента с начала июля, что значительно превысило ожидания сторон, отмечает издание.



Эта инициатива со стороны Брюсселя может привести к разрастанию торговых противоречий, так как Китай начал расследование в отношении европейских производителей алкогольной продукции и обещал принять контрмеры против фермеров и авиапроизводителей.



Ранее Европейская комиссия проверила электрические машины, импортируемые из Китая в Евросоюз, и выявила нарушения, связанные с "несправедливой" государственной поддержкой.



В связи с этим вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас заявил, что с 4 июля могут быть введены пошлины на ввоз электромобилей.



Власти Китая организовали протест в связи с этим нововведением и подчеркнули, что оно ущемляет законные интересы китайской отрасли электромобилей.



Кроме того, решение Брюсселя негативно скажется на глобальной цепи поставок в автомобильной отрасли, заявили в Министерстве коммерции Китая.

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