Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Евросоюз и Китай на пороге торговой войны
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:32

Евросоюз и Китай на пороге торговой войны

Евросоюз, начиная с 4 июля, увеличил пошлины на ввоз китайских электрических машин до 38,1 процента, что вызвало негодование в Пекине, по информации издания Politico.

Европейская комиссия объявила об увеличении пошлин на импорт электромобилей, ставших на 38,1 процента с начала июля, что значительно превысило ожидания сторон, отмечает издание.

Эта инициатива со стороны Брюсселя может привести к разрастанию торговых противоречий, так как Китай начал расследование в отношении европейских производителей алкогольной продукции и обещал принять контрмеры против фермеров и авиапроизводителей.

Ранее Европейская комиссия проверила электрические машины, импортируемые из Китая в Евросоюз, и выявила нарушения, связанные с "несправедливой" государственной поддержкой.

В связи с этим вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас заявил, что с 4 июля могут быть введены пошлины на ввоз электромобилей.

Власти Китая организовали протест в связи с этим нововведением и подчеркнули, что оно ущемляет законные интересы китайской отрасли электромобилей.

Кроме того, решение Брюсселя негативно скажется на глобальной цепи поставок в автомобильной отрасли, заявили в Министерстве коммерции Китая.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Блинкен: Позиция ХАМАС по перемирию вызывает вопросы

Блинкен: Позиция ХАМАС по перемирию вызывает вопросы

Позиция ХАМАС относительно предложения о перемирии вызывает сомнения в их честности, последующие изменения в предложении убедят мировое сообщество в том, что именно на палестинской стороне лежит ответственность за конфликт, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Читать полностью
SpaceX планирует снизить орбиту своих спутников Starlink для сокращения задержки сигнала

SpaceX планирует снизить орбиту своих спутников Starlink для сокращения задержки сигнала

Илон Маск и его компания SpaceX планируют улучшить свою спутниковую сеть Starlink, снизив орбиту спутников до 350 км для сокращения задержки сигнала до 5-6 миллисекунд.

Читать полностью

Общество

Врач Алтунин: мужчины в четыре раза чаще женщин заболевают раком почки

Врач Алтунин: мужчины в четыре раза чаще женщин заболевают раком почки

Врач-онкоуролог Денис Алтунин заявил, что за последнее время мужчины стали чаще заболевать раком почки, данное заболевание диагностируется у мужчин в четыре раза чаще женщин

Читать полностью
IT-эксперт Муртазин: блокировка звонков из-за границы не поможет в борьбе с мошенниками

IT-эксперт Муртазин: блокировка звонков из-за границы не поможет в борьбе с мошенниками

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что блокировка звонков из-за границы не окажет эффекта в борьбе с мошенниками.

Читать полностью

Новости