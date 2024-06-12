Евросоюз, начиная с 4 июля, увеличил пошлины на ввоз китайских электрических машин до 38,1 процента, что вызвало негодование в Пекине, по информации издания Politico.
Европейская комиссия объявила об увеличении пошлин на импорт электромобилей, ставших на 38,1 процента с начала июля, что значительно превысило ожидания сторон, отмечает издание.
Эта инициатива со стороны Брюсселя может привести к разрастанию торговых противоречий, так как Китай начал расследование в отношении европейских производителей алкогольной продукции и обещал принять контрмеры против фермеров и авиапроизводителей.
Ранее Европейская комиссия проверила электрические машины, импортируемые из Китая в Евросоюз, и выявила нарушения, связанные с "несправедливой" государственной поддержкой.
В связи с этим вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас заявил, что с 4 июля могут быть введены пошлины на ввоз электромобилей.
Власти Китая организовали протест в связи с этим нововведением и подчеркнули, что оно ущемляет законные интересы китайской отрасли электромобилей.
Кроме того, решение Брюсселя негативно скажется на глобальной цепи поставок в автомобильной отрасли, заявили в Министерстве коммерции Китая.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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