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МИД КНР: Нам будет сложно принять участие в саммите по Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:43

МИД КНР: Нам будет сложно принять участие в саммите по Украине

В Китае прокомментировали участие Пекина в швейцарском саммите.

МИД КНР заявляет, что Китаю будет трудно принять участие в саммите по Украине в Швейцарии из-за расхождения условий и требований КНР.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿

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