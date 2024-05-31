Китай продолжит поддерживать проведение диалога по Украине в рамках своего подхода, поддерживая взаимодействие со всеми участниками процесса, выразила на пресс-конференции в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Китай будет продолжать способствовать проведению мирных переговоров, сотрудничая со всеми участниками и способствуя созданию условий для политического урегулирования украинского кризиса.

Дипломат на брифинге отметила, что задачи конференции по Украине в Швейцарии не совпадают с позицией Китая и ожиданиями мирового сообщества, что затрудняет участие Пекина в этом формате встречи.



В частности, КНР всегда настаивала на том, что международная конференция должна включать три главных принципа: одобрение со стороны как России, так и Украины, равноправное участие всех заинтересованных сторон и объективное рассмотрение всех мирных инициатив.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿