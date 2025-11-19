Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
"Вязаный город" Щелково по версии жительницы
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:16

Город как игрушка: нейросети создали «вязаную» Пензу, и это покорило соцсети

В сети показали "вязаные" версии символов Пензы — РГ

В российских соцсетях стремительно развивается необычный тренд: нейросети превращают города в "вязаные" миниатюры, об этом сообщает "Российская газета". Теперь к списку таких визуальных интерпретаций присоединилась и Пенза — знакомые улицы и здания предстают как мягкие игрушечные объекты, будто созданные вручную из пряжи.

Как Пенза стала "вязаным" городом

В ролике можно увидеть ключевые символы города: памятник Первопоселенцу, деревянный планетарий — уникальную обсерваторию, не имеющую аналогов, — а также восстановленный Спасский собор, определяющий архитектурный облик центральной части Пензы. В кадрах появляются Подвесной мост, Драмтеатр и знаменитые городские часы "Кукушка".

Все объекты выглядят как элементы диорамы, где каждую деталь будто долго и тщательно собирали вручную. Созданный искусственным интеллектом видеоряд вызывает эффект узнаваемости и одновременно переносит зрителя в альтернативную реальность, наполненную мягкими фактурами и теплыми цветами.

Почему "вязаный" тренд так быстро стал популярным

С точки зрения психологического восприятия ролики вызывают ощущение защищенности и спокойствия. Психолог Екатерина Чернова подчеркивает, что мягкие визуальные элементы воздействуют на эмоциональное состояние зрителей.

"На мой взгляд, это не просто милые ролики, а отражение того, чего людям особенно не хватает в период напряженности и быстрого темпа жизни. С точки зрения психологии, мягкие текстуры, округлые формы и теплые оттенки воспринимаются мозгом как сигналы безопасности", — рассказала Екатерина Чернова "РГ".

Она отмечает, что такие изображения снижают тревожность и помогают нервной системе переходить из состояния напряжения в состояние отдыха. По ее словам, подобные видео становятся небольшим эмоциональным ресурсом, возвращая чувство уюта и напоминая о простых вещах, поддерживающих человека в повседневной жизни.

Расширение тренда и интерес ко "вязаным" городам

Тенденция быстро распространилась благодаря ассоциациям с домашним комфортом и оригинальному визуальному решению. Пользователи соцсетей активно делятся роликами, отмечая, что такие видео создают ощущение тепла и ностальгии.
Пенза — не единственный город, получивший "вязаную" версию. В сети уже появились миниатюрные интерпретации Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Казани и ряда других крупных городов. Кадры, где привычные улицы становятся мягкими игрушечными моделями, привлекают внимание все большего числа зрителей.

