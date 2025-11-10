Сюрпризы, песни и семейные тайны: как отмечал своё рыцарство Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм отпраздновал одно из самых значимых событий в своей жизни — посвящение в рыцари, которое состоялось 4 ноября в Виндзорском замке. Церемонию провел король Карл III, лично наградив знаменитого футболиста почетным титулом. Для Бекхэма это событие стало поводом не только для официального приема, но и для семейного торжества, которое длилось несколько дней.

Сначала Дэвид устроил ужин в ресторане своего друга и известного шеф-повара Гордона Рамзи "Челси”. Однако на этом празднование не закончилось: в ближайшие выходные он организовал еще одно мероприятие недалеко от загородного дома в Котсуолде. Источники сообщают, что бывший игрок "Манчестер Юнайтед" весело проводил время с семьей и друзьями в местном пабе в Чарльбери, где праздник длился до раннего утра.

Семейное торжество и музыкальные сюрпризы

На торжестве Дэвид был в окружении сыновей Ромео и Круза. Особым моментом стало выступление младшего сына: Круз исполнил специально написанную песню в честь посвящения отца.

"Король Карл пришел к Дэвиду Бекхэму и посвятил его в рыцари, настоящий мужчина", — спел сын футболиста.

Согласно информации The Sun, Бекхэм активно общался с местными жителями и подпевал громкой музыке, создавая праздничную атмосферу, как только новость о событии распространилась по городу.

Семейные отношения и разногласия

Стоит отметить, что старший сын Бекхэмов, Бруклин, женатый на Николе Пельтц, не принимал участия в праздновании и не поздравил отца с посвящением. Между ними сохраняется определенное напряжение, которое длится уже почти год: последний совместный снимок Бруклина с родителями и супругой был сделан в декабре 2024 года.

