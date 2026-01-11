Дорогой кухонный нож быстро стал тупым — причина оказалась обидной: виноваты привычки

Качественный нож способен превратить готовку в удовольствие и сэкономить массу времени на кухне. Но нередко даже дорогие модели быстро теряют остроту, покрываются зазубринами и начинают раздражать вместо того, чтобы радовать. Причина часто кроется не в производителе и не в металле, а в привычках владельца. О типичных ошибках при использовании и хранении ножей рассказал шеф-повар Пол Фармер. Об этом сообщает издание Eating Well.

Неподходящая поверхность для резки

Разделочная доска играет куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд. Слишком твёрдые поверхности, такие как стекло, камень или керамика, буквально убивают режущую кромку. Не лучшим выбором становятся и дешёвые пластиковые доски, которые скользят по столешнице и создают дополнительную нагрузку на лезвие.

Оптимальный вариант — доски из слегка пружинящего материала. Дерево или качественный композит смягчают удар, позволяют ножу "работать" правильно и дольше сохранять остроту. При этом важно, чтобы доска устойчиво лежала на поверхности и не двигалась во время нарезки.

Ошибки при мытье ножей

Неправильная мойка — одна из самых распространённых причин быстрого износа ножей. Многие по привычке отправляют их в посудомоечную машину, не задумываясь о последствиях. Высокая температура, агрессивные моющие средства и удары о другую посуду негативно влияют и на лезвие, и на рукоять.

"Всегда мойте нож вручную, никогда не кладите его в посудомоечную машину", — советует шеф-повар Пол Фармер, отмечается в материале издания Eating Well.

После мытья нож обязательно нужно вытирать насухо. Влага, оставшаяся на металле, со временем приводит к коррозии и появлению пятен, особенно на высокоуглеродистой стали.

Неправильное хранение на кухне

Даже идеально вымытый нож может быстро прийти в негодность, если хранить его неправильно. Когда лезвия лежат в выдвижном ящике вместе с другими приборами, они постоянно ударяются о стенки и металл, получая микросколы и зазубрины.

Если специальной подставки или магнитной планки нет, ножи стоит хранить в защитных чехлах. Это простое решение снижает риск повреждений и делает использование ящика более безопасным. Особенно это актуально для тонких и острых клинков.

Использование не по назначению

Многие воспринимают нож как универсальный инструмент и используют его для самых разных задач. Соскоблить что-то с поверхности, поддеть крышку, открыть консервную банку или даже закрутить шуруп — всё это распространённые, но вредные привычки.

Нож рассчитан только на резку и рубку продуктов. Любое отклонение от этого назначения создаёт чрезмерную нагрузку на лезвие и может привести к его деформации или сколам. Даже самый прочный металл не рассчитан на подобные эксперименты.

Отсутствие регулярной заточки

Существует миф, что дорогие ножи не нуждаются в заточке. На практике это не так. Любое лезвие со временем тупится, независимо от бренда и стоимости. Использование тупого ножа не только неудобно, но и опасно, так как требует большего усилия при резке.

Шеф-повара советуют либо освоить базовые навыки заточки самостоятельно, либо регулярно обращаться к профессионалу. Лёгкая правка и периодическая шлифовка позволяют сохранить форму клинка и продлить срок службы ножа на годы.

Грамотный уход, правильное хранение и бережное использование делают даже один качественный нож надёжным помощником на кухне и избавляют от необходимости частой замены инструмента.