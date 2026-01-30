Колено ноет не из-за возраста — виновата обувь: какая пара "ломает" шаг незаметно

Боль в колене нередко списывают на возраст или "неудачную тренировку", хотя причина может быть гораздо прозаичнее — обувь. Модные модели иногда выглядят эффектно, но не рассчитаны на то, чтобы долго ходить, стоять или бегать. В результате нагрузка распределяется неправильно, и сустав начинает сигналить дискомфортом. Об этом сообщает ортопед-хирург Афанасиоса Цуцаниса.

Почему колено страдает из-за неподходящей пары

Стопа и колено работают как единая система амортизации: при правильном выравнивании удар равномерно "гасится" по всей площади сустава. Но обувь, которая не поддерживает свод и не стабилизирует стопу, меняет биомеханику шага. Тогда давление смещается на отдельные зоны колена, что повышает риск перегрузки, микротравм и ускорения остеоартрита у тех, кто к нему предрасположен.

"Обувь — это больше, чем мода. Их конструкция может изменить положение стопы и интенсивность давления на коленный сустав. Вот почему неправильный выбор может усугубить существующие проблемы или привести к появлению новых", — предупреждает специалист по артропластике тазобедренного сустава и колена, ортопед-хирург доктор Афанасиос Цуцанис.

Какие модели считаются наиболее "опасными"

Высокие каблуки давно в списке подозреваемых: они смещают вес тела вперёд и меняют ось нагрузки. Но в материале подчёркивается: плоская обувь тоже способна провоцировать боль — просто по другому механизму. Когда подошва почти ровная, свод стопы недополучает опору, а ведь он работает как естественный амортизатор. В ответ тело пытается компенсировать нестабильность: меняется постановка стопы, возникает перекос, и колени начинают "закручиваться" неестественно, усиливая давление на сустав. Дополнительная проблема — неравномерное распределение веса из-за отсутствия разницы между пяткой и носком: ударная нагрузка сильнее проходит через задний отдел стопы и поднимается к колену. Если в паре ещё нет амортизации, ходьба по твёрдой или неровной поверхности становится испытанием. Именно поэтому такую обувь не рекомендуют для длительных прогулок, стояния и тем более бега, особенно при болях в спине или признаках остеоартрита.

Как снизить риски и когда пора к врачу

Остеоартрит связан с износом хряща, который в норме защищает кости и "гасит" удары, поэтому перегрузки ощущаются ярче и накапливаются быстрее. По словам эксперта, состояние необратимо, но прогрессирование можно замедлять — помогают контроль веса, физическая активность и правильная обувь, а при выраженных симптомах применяют медикаменты, а иногда и хирургические методы. В повседневности важно выбирать пару по простым критериям: