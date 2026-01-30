Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Три пары обуви
Три пары обуви
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:10

Колено ноет не из-за возраста — виновата обувь: какая пара "ломает" шаг незаметно

Боль в колене нередко списывают на возраст или "неудачную тренировку", хотя причина может быть гораздо прозаичнее — обувь. Модные модели иногда выглядят эффектно, но не рассчитаны на то, чтобы долго ходить, стоять или бегать. В результате нагрузка распределяется неправильно, и сустав начинает сигналить дискомфортом. Об этом сообщает ортопед-хирург Афанасиоса Цуцаниса.

Почему колено страдает из-за неподходящей пары

Стопа и колено работают как единая система амортизации: при правильном выравнивании удар равномерно "гасится" по всей площади сустава. Но обувь, которая не поддерживает свод и не стабилизирует стопу, меняет биомеханику шага. Тогда давление смещается на отдельные зоны колена, что повышает риск перегрузки, микротравм и ускорения остеоартрита у тех, кто к нему предрасположен.

"Обувь — это больше, чем мода. Их конструкция может изменить положение стопы и интенсивность давления на коленный сустав. Вот почему неправильный выбор может усугубить существующие проблемы или привести к появлению новых", — предупреждает специалист по артропластике тазобедренного сустава и колена, ортопед-хирург доктор Афанасиос Цуцанис.

Какие модели считаются наиболее "опасными"

Высокие каблуки давно в списке подозреваемых: они смещают вес тела вперёд и меняют ось нагрузки. Но в материале подчёркивается: плоская обувь тоже способна провоцировать боль — просто по другому механизму. Когда подошва почти ровная, свод стопы недополучает опору, а ведь он работает как естественный амортизатор. В ответ тело пытается компенсировать нестабильность: меняется постановка стопы, возникает перекос, и колени начинают "закручиваться" неестественно, усиливая давление на сустав. Дополнительная проблема — неравномерное распределение веса из-за отсутствия разницы между пяткой и носком: ударная нагрузка сильнее проходит через задний отдел стопы и поднимается к колену. Если в паре ещё нет амортизации, ходьба по твёрдой или неровной поверхности становится испытанием. Именно поэтому такую обувь не рекомендуют для длительных прогулок, стояния и тем более бега, особенно при болях в спине или признаках остеоартрита.

Как снизить риски и когда пора к врачу

Остеоартрит связан с износом хряща, который в норме защищает кости и "гасит" удары, поэтому перегрузки ощущаются ярче и накапливаются быстрее. По словам эксперта, состояние необратимо, но прогрессирование можно замедлять — помогают контроль веса, физическая активность и правильная обувь, а при выраженных симптомах применяют медикаменты, а иногда и хирургические методы. В повседневности важно выбирать пару по простым критериям:

  1. Размер и посадка: обувь не должна болтаться или давить.
  2. Поддержка свода и амортизация, особенно при ходьбе по городу.
  3. Небольшой перепад между пяткой и носком, чтобы разгружать колени и спину.
    Если боль держится несколько дней, появляется отёк, нестабильность или трудно ходить, затягивать не стоит: ранняя консультация помогает избежать дальнейших повреждений и быстрее вернуть комфорт в движении.
Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Телефон перед сном не всегда враг: в каких случаях экран реально успокаивает и “выключает” мысли вчера в 20:00

Сомнолог Павел Кудинов объясняет: экран перед сном иногда помогает как белый шум, но синий свет снижает мелатонин — когда гаджеты реально вредят, а когда нет.

Читать полностью » Яркая помада после 50 может старить: замените тон на этот — и губы выглядят моложе вчера в 19:43

После 50 макияж работает на свежесть: помада и её оттенок решают всё. Нужен тёплый нюд, кремовая текстура и подбор под тон кожи — лицо станет ровнее.

Читать полностью » Смертность как при катастрофе, лечения ноль: вирус с пугающей статистикой остаётся в тени вчера в 17:20

Смертельный вирус с летальностью до 75% существует десятилетиями, но до сих пор остаётся без вакцины и лекарств — и на это есть тревожные причины.

Читать полностью » Кажутся мелочами — а запускают разрушение нервной системы: сигналы, которые терпят годами вчера в 17:05

Нарушения сна, головные боли и снижение настроения часто считают пустяками. Врач объяснил, почему именно с них могут начинаться серьезные проблемы.

Читать полностью » Минералка одинаковая, а эффект разный: что на самом деле важно в санатории вчера в 16:48

Терапевт Александр Карабиненко рассказал NewsInfo, на что обращать внимание при выборе санатория.

Читать полностью » Руль выдаёт раньше памяти: привычки за рулём стали тревожным сигналом для мозга вчера в 16:13

Незаметные изменения в манере вождения пожилых людей могут указывать на процессы в мозге задолго до явных симптомов деменции.

Читать полностью » Дорога к 100 годам может оборваться из-за одного продукта — раньше на него не обращали внимания вчера в 16:10

Новое исследование показало неожиданную связь между отказом от мяса и шансами дожить до 100 лет. Всё оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Читать полностью » Едим каждый день — и всё равно не получаем главное: пищевые привычки оставляют опасную пустоту вчера в 15:30

Диетологи предупреждают о дефиците клетчатки в рационе и предлагают простой способ восполнить норму без диет — один продуманный перекус в день.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные объединили ультразвук и фотоакустику в 3D-сканере — Nature BME
Питомцы
Апгрейд убийцы: незаметная смена зубов делает белую акулу опаснее с каждым годом
Наука
Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил самую далёкую галактику — NASA
Наука
Учёный связал теории заговора с рациональным мышлением — Эли Элстер антрополог
Красота и здоровье
Сердце оказалось не одноразовым: в нём есть запасной механизм на чёрный день
Наука
Сначала пропали бабочки и жуки, теперь под угрозой человек: цепочка, которую уже не остановить
Спорт и фитнес
Олимпийский лёд трещит: климат превращает зимние Игры в рискованный эксперимент
Красота и здоровье
Стакан замороженных ягод утром — и день идёт иначе: чем они выигрывают у апельсина и банана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet