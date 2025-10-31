Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчины и женщины в беге
Мужчины и женщины в беге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:10

Почему бег помогает коленям? Разрушение мифа о травмах суставов

Бег на мягких покрытиях снижает нагрузку на колени

Для многих людей бег — это не только способ поддержания физической формы, но и источник удовольствия. Однако в обществе распространено мнение, что бег может быть опасен для коленей. Этот миф существует так давно, что многие начинающие бегуны сомневаются в пользе этого занятия для суставов. Давайте разберемся, правдиво ли это утверждение и как можно защитить свои колени во время тренировок.

Бег и колени: научный подход

Миф о том, что бег вреден для коленей, на самом деле не имеет под собой реальных оснований. По словам сертифицированного тренера по бегу и личного тренера Алишии Флинн, бег на самом деле не является причиной повреждений коленей. Напротив, этот вид активности способствует укреплению суставов и снижению риска травм.

Миф возник из-за того, что бег — это высокоинтенсивная нагрузка, при которой сила удара от земли передается через стопы и колени. Каждое приземление при беге оказывает воздействие на суставы, что, как многие считают, может привести к изнашиванию тканей. Однако исследования показывают, что такая нагрузка, наоборот, укрепляет кости, стимулируя выработку клеток, ответственных за восстановление костной ткани.

Согласно данным, опубликованным в Journal of Engineering in Medicine, при беге колени подвергаются нагрузке в 3,6 фунта на каждый фунт массы тела. Для сравнения, при ходьбе эта нагрузка составляет лишь 2,8 фунта на каждый фунт веса. Эти данные не подтверждают теорию, что бег вызывает износ суставов.

Преимущества бега для здоровья

Не стоит забывать, что регулярный бег улучшает общую физическую форму, укрепляет мышцы ног и способствует нормализации веса, что, в свою очередь, снижает нагрузку на колени. Исследования показывают, что бег может уменьшить воспаление в организме, что важно для предотвращения остеоартрита, заболевания, которое может развиться из-за износа суставов.

Одно исследование, опубликованное в The Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, показало, что только 3,5% бегунов страдают от остеоартрита коленей, в то время как среди малоподвижных людей этот показатель достигает 10,3%. В другом исследовании, проведенном в течение 20 лет, оказалось, что среди бегунов остеоартрит развился только у 20%, тогда как у неактивных людей этот показатель составил 32%.

Как защитить колени при беге

Несмотря на то, что бег сам по себе не представляет угрозы для коленей, неправильная техника и неподобающая обувь могут вызвать травмы. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сохранить ваши суставы здоровыми:

1. Проконсультируйтесь с врачом

Если у вас уже были проблемы с коленями или вы перенесли операцию, перед тем как вернуться к бегу, посоветуйтесь с врачом или физиотерапевтом. Это поможет правильно настроить тренировочный процесс и снизить риск повторных травм.

2. Меняйте поверхность для бега

Бег на асфальте увеличивает нагрузку на суставы. Алишия Флинн советует по крайней мере один день в неделю бегать по траве или грунту, что снизит воздействие на колени. Однако не удивляйтесь, если в первые дни вы почувствуете небольшую болезненность — мягкие поверхности могут быть неровными, и тело должно работать сильнее для стабилизации.

3. Включите кросс-тренинг

Бег — это не единственный способ поддерживать форму. Кейт Кроуфорд, физиотерапевт, утверждает, что кросс-тренинг помогает укрепить не только мышцы ног, но и соединительные ткани. Помимо бега, рекомендуется добавить в тренировочный процесс велоспорт, плавание или силовые тренировки, чтобы снизить риск травм и улучшить общую физическую подготовленность.

4. Подбирайте правильную обувь

Подошва беговых кроссовок должна быть правильно подобрана в зависимости от формы стопы и типа бега. Важно выбирать качественную обувь, которая будет комфортно сидеть на ноге и не изнашиваться слишком быстро. Кейт Кроуфорд рекомендует менять обувь каждые 300-500 миль, чтобы избежать изменения походки и минимизировать риск травм.

5. Постепенно увеличивайте нагрузку

Не пытайтесь сразу пробежать марафон, если только что начали заниматься бегом. Алишия Флинн советует увеличивать пробег не более чем на 10% каждую неделю. Также важно отдыхать и давать организму время на восстановление.

6. Восстановление после тренировки

После бега организму необходим отдых. Важно потреблять белки и углеводы в течение часа после тренировки, чтобы помочь восстановлению мышц. Кроме того, сон, гидратация и растяжка также являются важными элементами восстановления.

Что делать, если боль не проходит?

Если вы чувствуете боль в коленях или других частях тела, не игнорируйте её. Кейт Кроуфорд подчеркивает, что откладывание визита к врачу может привести к ухудшению состояния. Если боль в коленях или других частях тела становится сильнее, стоит обратиться к специалисту.

Вопросы и ответы

Как выбрать обувь для бега?

При выборе обуви для бега важно учитывать форму стопы, тип поверхности, по которой вы бегаете, и вашу технику бега. Лучше всего пройти тестирование в специализированном магазине для точного подбора.

Сколько времени нужно бегать в неделю для укрепления коленей?

Для поддержания здоровья коленей достаточно бегать 3-4 раза в неделю, комбинируя бег с кросс-тренингом и правильным восстановлением.

Что лучше: бегать по асфальту или по грунту?

Бег по грунтовым и травяным покрытиям будет менее травматичен для коленей, так как нагрузка на суставы будет меньше.

Мифы и правда о беге и коленях

Миф 1: бег разрушает колени

Это распространенный миф. На самом деле, бег способствует укреплению костей и суставов, особенно при правильной технике и обуви.

Миф 2: бег вызывает остеоартрит

Бег не повышает риск остеоартрита, а наоборот, может снизить вероятность его развития, улучшая кровообращение и снижая воспаление.

Миф 3: нужно бегать только на асфальте

Асфальт — это жесткая поверхность, но бег на мягких покрытиях, таких как трава, гораздо безопаснее для коленей.

Интересные факты о беге и здоровье

  1. Бег может укрепить не только колени, но и улучшить здоровье сердца и легких.

  2. Регулярные тренировки способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса.

  3. Бег увеличивает плотность костной ткани, снижая риск остеопороза в старшем возрасте.

Исторический контекст

Бег как спортивная дисциплина существует уже несколько тысяч лет. В Древней Греции бег был частью Олимпийских игр, а современный марафон был учрежден в 1896 году, когда первые Олимпийские игры современности прошли в Афинах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

План тренировки по системе push-pull: отжимания, подтягивания и приседания с гантелями сегодня в 7:10
Хотите больше сил? Секрет идеальных тренировок раскрыт: день push, день pull!

Узнайте, как тренировки push-pull могут стать основой вашего фитнес-плана и почему эта система работает так эффективно.

Читать полностью » Ошибки в тренировках для похудения: последствия излишнего кардио сегодня в 6:10
Как тренировки могут стать вашим лучшим союзником в борьбе с лишним весом: секреты успеха

Узнайте, как правильно составить тренировочный план для похудения и какие комбинации тренировок помогут достичь оптимальных результатов.

Читать полностью » Выпад с правой ногой: укрепляет ноги и способствует улучшению осанки сегодня в 5:10
Пилатес: переживите настоящую трансформацию в теле и сознании

Откройте для себя основы пилатеса с простыми упражнениями для начинающих. Узнайте, как пилатес поможет улучшить вашу гибкость и силу.

Читать полностью » Тренер по фитнесу: тяга штанги в наклоне укрепляет мышцы спины сегодня в 4:27
Секрет рельефной спины не в подтягиваниях — всё решает одно движение

Это упражнение выглядит просто, но требует сосредоточенности, точности и понимания тела. Узнайте, как тяга в наклоне формирует мощную спину и спортивную осанку.

Читать полностью » Тренировка грудных мышц улучшает осанку, дыхание и физическую форму сегодня в 4:10
Простой способ улучшить дыхание, о котором мало кто знает — все начинается с груди

Как тренировать грудные мышцы, чтобы улучшить осанку, дыхание и физическую форму? Узнайте, какие упражнения для женщин стоит включить в свою тренировочную программу.

Читать полностью » Спортивный физиолог заявил, что креатин ускоряет восстановление и повышает силу мышц сегодня в 3:15
Мышцы растут быстрее, чем вы думаете: тайна действия креатина раскрыта

Креатин давно стал фаворитом в мире фитнеса, но как он действительно действует на мышцы и мозг? Разбираем научные факты и практические советы.

Читать полностью » Сгибания ног лежа: упражнение для задней поверхности бедра сегодня в 3:10
Тренировка ног дома: почувствуйте, как тело становится сильным и выносливым

Пробуйте эффективные упражнения для ног, которые можно выполнять дома. Узнайте, как накачать мышцы ног и достичь отличных результатов без тренажеров.

Читать полностью » Спортивный эксперт: отжимания на брусьях укрепляют низ груди и плечевой пояс сегодня в 2:22
Главный секрет низа груди: большинство делают жим неправильно уже много лет

Как правильно прокачать нижнюю часть груди, какие упражнения работают лучше всего и почему угол наклона решает больше, чем вес на штанге.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки обладают эпизодической памятью, то есть помнят недавние события
Питомцы
Большинство настоящих крабов, в отличие от раков, проводят жизнь на дне и почти не умеют плавать
Красота и здоровье
Недостаток белка и железа признан основной причиной ломкости волос
Садоводство
Зимой теплицу лучше держать закрытой для сохранения почвы — агроном Валентина Соколова
Авто и мото
Опрос Fresh: россияне большего всего хотят снова купить Ford Focus
Наука
Инновационный метод мечения рыбы без химических красителей будет использован в Ямале — ученые
Красота и здоровье
Эксперты уточнили: треугольник смерти — не миф, а анатомически уязвимая зона лица
Туризм
Чунцин называют столицей туманов Китая: город сочетает неон, горы и старинные кварталы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet