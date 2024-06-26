Северная Корея предприняла очередную попытку запуска гиперзвуковой ракеты в направлении Японского моря. Согласно информации, предоставленной южнокорейскими военными источниками агентству Yonhap, ракета преодолела дистанцию около 250 километров, прежде чем взорваться в воздухе.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск был осуществлен приблизительно в 5:30 по местному времени из района, предположительно находящегося в Пхеньяне или его окрестностях. След от запуска был зафиксирован вблизи северо-западного пограничного острова Южной Кореи в Желтом море.

Стоит отметить, что в начале 2022 года КНДР заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, подчеркивая стратегическую важность этой разработки для страны. Согласно пятилетнему военному плану, принятому в 2021 году, создание такого оружия является одним из приоритетных направлений.

Эксперты предполагают, что новая ракета может работать на твердом топливе, что потенциально улучшает ее динамические характеристики и снижает вероятность перехвата. Однако такой тип двигателя имеет свои сложности в управлении и контроле.

Аналитики связывают этот запуск с недавним прибытием американского авианосца "Теодор Рузвельт" на южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане, а также с заключением договора о всестороннем стратегическом сотрудничестве между КНДР и Россией.

Напомним, что предыдущий запуск северокорейских баллистических ракет малой дальности в Японское море состоялся 30 мая. Тогда, по данным японской береговой охраны, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны.

ФотоFrom Wikimedia Commons/ Petrică Mihalache (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)