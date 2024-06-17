Корейская Народно-Демократическая Республика, несмотря на длительное экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, успешно защищает свои интересы, подметил глава государства России Владимир Путин в публикации для газеты "Нодон синмун".



"Радостно отметить, что наши корейские партнеры — вопреки многолетнему экономическому давлению, провокациям, угрозам и шантажу со стороны США — также успешно отстаивают свои интересы", — отметил президент.

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