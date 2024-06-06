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ФТС: первый поезд с туристами из России отправился в КНДР после 4-летнего перерыва
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 11:45

ФТС: первый поезд с туристами из России отправился в КНДР после 4-летнего перерыва

Впервые за долгие 4 года поезд с гражданами Российской Федерации отправился в КНДР. О произошедшем пишет в Telegram-канале Федеральная таможенная служба России.

Как сообщается, приостановка отправлений на поезде в Корейскую Народно-Демократическую Республику на 4 года была по причине начавшейся тяжёлой острой респираторной инфекции COVID-19. Изначально заявление о запрете путешествий поступило со стороны КНДР.

Спустя большую паузу сроком в 4 года таможня в городе в Приморском крае России Уссурийске продала первый билет на поезд до Корейской Народно-Демократической Республики. Позже ведомство поделилось информацией, что в вагонах расположились исключительно граждане Российской Федерации. На борту поезда оказался 41 россиянин.

Ранее Российская Федерация и КНДР уже начали совместную деятельность. Таким образом, четыре месяца назад стала активно развиваться сфера туризма между этими двумя странами. Ассоциация туроператоров России позже предположила, что в Корейской Народно-Демократической Республике, вероятно, через год появиться специальная зона для путешественников. Они добавили. Что это может сильно заинтересовать восточную часть Российской Федерации, а также и обширный природный и исторический регион в Северной Азии — Сибирь.

Фото: Nicor (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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