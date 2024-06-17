Население КНДР стремится к защите собственной независимости, свободы и культурных ценностей, подметил глава РФ Владимир Путин в публикации для газеты "Нодон синмун".
Россия отмечает, с какой энергией, достоинством, решительностью народ КНДР отстаивает свою свободу, независимость и культурное наследие. Достигает впечатляющих результатов, значительных прорывов в укреплении обороны и технологического, научного, промышленного потенциала страны, отдельно подчеркнул президент.
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