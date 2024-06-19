По словам президента России Владимира Путина, подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае агрессивных военных действий против одной из сторон.

Путин подчеркнул, что договор включает в себя пункт о предоставлении военной помощи в случае нападения. Он также выразил обеспокоенность заявлениями США и других стран НАТО о поставках высокоточного оружия, самолетов F16 и другой техники, способной наносить удары по территории России.

По мнению Путина, эти действия являются грубым нарушением международных обязательств, принятых западными странами.

В связи с подписанным Договором о стратегическом партнерстве, Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества с КНДР.

Новый зризван заменить собой прежние основополагающие документы, подписанные между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах.

Фото: From Wikimedia Commons/ 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)