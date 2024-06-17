Президент Российской Федерации, Владимир Путин, подчеркнул в своей публикации для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на официальном сайте Кремля, что Пхеньян продолжает оставаться союзником России, готовым противостоять стремлению Запада препятствовать формированию многополярного мирового порядка.
В тексте говорится, что Пхеньян остается посвященным союзником и поборником, готовым решительно противодействовать стремлению коллективного Запада помешать формированию многополярного мирового порядка.
Взгляды России и КНДР на поддержку друг друга ясны и основаны на долгосрочных традициях сотрудничества.
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