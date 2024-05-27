Сообщается, что Корейская Народно-Демократическая Республика испытала неудачу при запуске своего второго разведывательного спутника, как передает информационное агентство Рёнхап, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.



По словам заместителя руководителя Главного управления по космической технике, первая ступень новой ракеты-носителя спутника взорвалась в воздухе во время полета, что привело к неудачному завершению запуска, как сообщает Рёнхап, цитируя сообщение ЦТАК.



Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи заявило, что отследило траекторию полета предполагаемой ракеты-носителя с военным разведывательным спутником КНДР.



Согласно сообщению, ракета была запущена в южном направлении в районе Точханни провинции Северная Пхёнан, где расположен космодром Сохэ. Около двух минут после старта ракета начала распадаться над акваторией КНДР, что позволило южнокорейским военным предположить о неудачном исходе операции.



По данным японской службы безопасности на море, КНДР уведомила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня. Предполагается, что ступени ракеты могут упасть в зоны Желтого моря у западного побережья Корейского полуострова и у восточного побережья Филиппин в Тихом океане.

Через несколько часов после уведомления Южная Корея провела воздушные учения вблизи границы с КНДР, включив в них около 20 истребителей. Учения, ориентированные на нанесение ударов в случае провокации, проводились для демонстрации готовности к противодействию.



Президент Юн Сок Ёль осудил планы КНДР по запуску разведывательного спутника и призвал международное сообщество к решительным действиям.



В ноябре 2023 года КНДР успешно запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском лично.

Он подчеркнул важность этого события, позволяющего наблюдать за противниками издалека и в случае необходимости атаковать.

После запуска Ким Чен Ын несколько раз посещал главное управление по космической технике, где изучал снимки американских и южнокорейских военных баз, акцентируя внимание на необходимости создания спутниковой группировки для предоставления информации о врагах в реальном времени.



Ким Чен Ын также одобрил план по разработке возможностей для аэрокосмической разведки Южной Кореи и регионов Тихого океана, а также определил план запуска разведывательных спутников на следующий год. В ходе IX Пленума ЦК партии КНДР лидер страны сообщил о планах запустить три разведывательных спутника в 2024 году и о работе над космическими технологиями.



Согласно южнокорейским военным, первый военный разведывательный спутник КНДР был выведен на орбиту, но, по-видимому, не функционирует, поскольку не передает никаких данных, включая изображения. Предполагается, что "Маллигён-1" был использован для отработки движения по орбите.

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