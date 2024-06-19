После переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин высказал мнение против политически ангажированных санкций, которые он считает лишь негативно воздействующими на международную обстановку.



"Мы выражаем недовольство использованием политически обоснованных санкций и ограничений. Эти несанкционированные шаги только дестабилизируют глобальную экономическую и политическую систему", — подчеркнул глава государства.



Путин подчеркнул, что Россия и КНДР успешно развиваются независимо и суверенно независимо, несмотря на внешнее давление.



Он заверил, что страны будут поддерживать друг друга на международном уровне как верные союзники и добрые партнеры.

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