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Эксперт Зуева: россиянам в КНДР предоставлен высший уровень доверия
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 14:12

Эксперт Зуева: россиянам в КНДР предоставлен высший уровень доверия

Северная Корея предоставила россиянам максимальный уровень доверия, и туристам из РФ важно не подорвать его, рассказала NewsInfo.Ru научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Зуева. Выяснили у эксперта, правда ли в КНДР всё очень строго, чем интересна Северная Корея в туристическом плане и как вести себя, отправляясь в окутанную мифами и предрассудками восточноазиатскую страну.

У России и КНДР есть точки соприкосновения

По словам эксперта, Запад долгие годы создавал негативный образ КНДР, и эта пропаганда раньше активно муссировалась в российской прессе.

"Смысл в том, что всё обстоит не так, как работали эти годы противоположной пропаганды. Действительно, очень долгое время формировался негативный образ КНДР в западной прессе, а в нашей прессе, что уж скрывать, это активно муссировалось. Но страна (Северная Корея — прим. ред.) действительно закрытая — не в плане экономики, а в плане культурных особенностей она очень сильно отличается от нас", — рассказала Зуева.

С другой стороны, отметила она Россия во времена СССР активно сотрудничала с КНДР, вследствие чего северные корейцы переняли от россиян многие культурные коды.

"В Новый год они с удовольствием смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром!". Вот, например, наша точка соприкосновения с ними", — привела пример собеседник издания.

Зуева спрогнозировала, что "занавес" между Россией и Северной Кореей будет открываться, и страны продолжат сотрудничать.

"Вероятно, у нас в ближайшее время будут запущены туры на северокорейское побережье, потому что там прекрасное море. Зимой — горнолыжные курорты. И для наших людей, для российского туриста, это очень интересное предложение — посмотреть, как живёт страна, которая находится под такими сложными санкциями, но при этом прекрасно пытается строить свою экономику", — подчеркнула она.

Россиянам предоставлен максимальный уровень доверия

В Северной Корее туристы передвигаются туристическими группами, как и в других странах, но возможны некоторые ограничения в плане посещения мест, в отличие, например, от Турции, отметила Зуева. Покрывать голову не нужно, так как это не исламская страна, добавила она.

Россиянам в КНДР предоставлен высший уровень доверия, подчеркнула эксперт.

"По опыту моих коллег, которые недавно съездили в путешествие в Северную Корею, корейцы предоставили максимальный уровень доверия нашим гражданам. Там очень интересно, встречают очень гостеприимно. Прекрасная кухня. Местные стараются решить любую проблему, с которой русские сталкиваются, идут на контакт, взаимодействуют, улыбаются, разрешают фотографировать, что, как говорили раньше, не разрешали", — рассказала научный сотрудник.

Что нельзя делать туристам в Северной Корее

Несмотря на гостеприимство и доверие северных корейцев, российским туристам следует относиться к чужой стране с уважением и не забывать, что они находятся в гостях, подчеркнула Зуева.

Специалист добавила, что когда приезжают российские группы, северные корейцы проводят инструктаж и рассказывают, что можно, а что нельзя делать.

"И, конечно, мы очень просим, чтобы наши граждане прислушивались к гидам, с которыми они работают. Если к вам обратился гид с просьбой, например, не разбегаться, приходить вовремя, не теряться — желательно это делать. Потому что Северной Корее достаточно непросто даётся такое открытие — доверять русским. Ведь они очень долгое время были закрыты из-за ковида, у них был полный занавес. Никто к ним не приезжал, никто не выезжал. И сейчас, после такой ситуации, когда всё было закрыто, они так открылись нам, доверились нам. Нам надо это доверие не подорвать", — объяснила Зуева.

В КНДР очень трепетно относятся к государственной безопасности, так как многие страны враждебно настроены к Северной Корее и хотели бы её уничтожить, рассказала эксперт. В связи с этим в КНДР очень много военных объектов, и их нельзя фотографировать. Впрочем, их местоположение засекречено, и туристам в такие места всё равно не попасть, подчеркнула она.

По словам эксперта, в целом гиды выстраивают маршруты так, чтобы, с одной стороны, не создавать для туристов дискомфорта от каких-то ограничений, а с другой — избежать риска, что иностранцы сфотографируют то, что потом можно выставить в неприглядном свете.

"Насколько я знаю, в тех местах, куда российские туристы ездят, достаточно свободно, и дискомфорта от ограничений они не испытывают", — поделилась научный сотрудник.

При этом иностранцам нельзя общаться с местными жителями, за исключением гидов и работников туристической сферы, предупредила Зуева.

"С теми, кто работает непосредственно в туристической сфере, например, тренерами на горнолыжных курортах и другим персоналом в месте отдыха, вероятно, проблем никаких не будет. Но просто взять на улице человека, встретить и поговорить с ним — это будет проблематично", — подытожила собеседник NewsInfo.Ru.

Напомним, что на днях Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Накануне президент России опубликовал статью для главной северокорейской газеты КНДР «Нодон синмун», в которой подчеркнул, что Москва и Пхеньян будут развивать туристические поездки и наращивать культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены.

Фото: Flickr/стефан (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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