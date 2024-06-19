Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в начале переговоров с Владимиром Путиным заявил о полной поддержке спецоперации, которую РФ проводит на Украине, и подчеркнул роль сильной России в сохранении мирового стратегического баланса.

Напомним, что ранее во вторник в Пхеньяне началась официльная встреча лидеров КНДР и России.

"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", — подчеркнул северокорейский лидер.

Напомним, что Владимир Путин находится в КНДР с государственным визитом. Во вторник президент России подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Фото: