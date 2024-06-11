Часто клюкву путают с черникой, и эти ягоды действительно относятся к одному семейству. О полезных свойствах клюквы рассказал диетолог Гюльчин Ышик.
Лечение инфекций мочевых путей: антибиотики для борьбы с этими болезнями созданы на основе экстракта клюквы.
Помощь при расстройстве желудка: одно исследование показало, что процианидины, содержащиеся в клюкве, эффективны при язвенной болезни и инфекциях Helicobacter pylori.
Борьба с кариесом: у тех, кто употребляет клюквенный сок, уменьшается риск кариеса, связанного с бактериями Streptococcus. Однако этот сок очень кислый, сообщает Ferra.
Однако, если вы принимаете разжижители крови, то лучше употреблять клюкву с осторожностью. Также если съесть слишком много этой ягоды, можно столкнуться с болью в животе и диареей.
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