В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Эти результаты были опубликованы в журнале Food & Function.
Эксперты рекомендуют употреблять около 100 грамм клюквы ежедневно для поддержания здоровья.
Другое исследование, проведённое учёными из Университета Лаваля в Канаде, подтверждает, что клюква благотворно влияет на микробиоту кишечника и может помочь в профилактике различных хронических заболеваний, включая диабет и заболевания сердца и сосудов.
Результаты этого исследования были опубликованы в журнале NPJ BFMB (NPJ Biofilms and Microbiomes).
Клюква обладает высоким содержанием полифенолов и олигосахаридов, которые способствуют активности микробов в кишечнике, что является ключевым фактором для поддержания здоровья организма.
Фото:commons.wikimedia.org/Espirat(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Sham FM: Израиль нанес ракетные удары по Алеппо
Самолёты Израиля нанесли удары по военным позициям в окрестностях Алеппо, что на расстоянии 360 километров от Дамаска.
Bloomberg: хуситы спровоцировали "волновой эффект" для мировой торговли
Из-за действий хуситов в Красном море, которые привели к фактической блокаде Баб-эль-Мандебского пролива для западных коммерческих судов, мировая торговля испытывает значительные потрясения.
Врач Власова: аллергия чаще всего проявляется в детстве
Врач-аллерголог Александра Власова отметила, что аллергия — это распространенное явление, которое может появиться у людей в любом возрасте.
Состоялась премьера фильма "Фуриоса: Хроники безумного Макса"
1 июня 2024 года в летнем кинотеатре MORY CINEMA состоялся премьерный показ фильма "Фуриоса: Хроники безумного Макса" от известного и культового режиссёра Джорджа Миллера.