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Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:47

Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца

В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Эти результаты были опубликованы в журнале Food & Function.

Эксперты рекомендуют употреблять около 100 грамм клюквы ежедневно для поддержания здоровья.

Другое исследование, проведённое учёными из Университета Лаваля в Канаде, подтверждает, что клюква благотворно влияет на микробиоту кишечника и может помочь в профилактике различных хронических заболеваний, включая диабет и заболевания сердца и сосудов.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале NPJ BFMB (NPJ Biofilms and Microbiomes).

Клюква обладает высоким содержанием полифенолов и олигосахаридов, которые способствуют активности микробов в кишечнике, что является ключевым фактором для поддержания здоровья организма.

Фото:commons.wikimedia.org/Espirat(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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