Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Газированный напиток с клюквой и розмарином
Газированный напиток с клюквой и розмарином
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 4:16

Убрал магазинный морс — и только тогда понял, как должен работать настоящий клюквенный сок

Клюквенный сок снижает риск ИМП за счёт проантоцианидинов — Джиллиан Лопиано

Клюквенный сок давно воспринимается как напиток, который помогает организму справиться с разными неприятными состояниями. Его часто называют универсальным помощником при болях, спазмах и дискомфорте, особенно связанных с женским здоровьем.

Однако научные данные показывают, что полезные свойства клюквы проявляются далеко не во всех ситуациях. Чтобы разобраться, какие эффекты напитка подтверждены исследованиями, а какие — нет, стоит посмотреть на клюкву с точки зрения современной медицины и нутрициологии. При этом у клюквенного сока всё же есть ряд преимуществ, которые делают его достойной частью рациона — при правильном употреблении.

Что известно о пользе клюквенного сока

Клюква — ягода, богатая антиоксидантами, витаминами группы В, витамином С и растительными соединениями, которые давно изучаются учёными. Однако далеко не все эффекты из народных рекомендаций находят подтверждение в реальности.

Существует устойчивое мнение, что клюквенный сок способен уменьшать интенсивность менструальных болей и оказывать влияние на мышечные спазмы. Но научные данные говорят обратное: исследований, подтверждающих такие свойства, нет. Напиток также не влияет на гормональный фон, включая простагландины — вещества, которые действительно участвуют в механизме появления болей.

Хотя в клюкве присутствует магний, его концентрация в соке слишком низкая, чтобы оказывать влияние на предменструальный синдром.

"В клюквенном соке есть компонент, который может предотвратить "прилипание" бактерий к стенкам мочевыводящих путей", — объяснила акушер-гинеколог Джиллиан Лопиано.

Сравнение: подтверждённые и неподтверждённые эффекты

Параметр Подтверждено исследованиями Не подтверждено исследованиями
Профилактика ИМП да -
Влияние на гормоны - да
Уменьшение спазмов - да
Укрепление иммунитета частично -
Большое содержание магния - да
Антиоксидантный эффект да -

Советы шаг за шагом: как правильно употреблять клюквенный сок

  1. Отдавайте предпочтение свежевыжатому соку без добавленного сахара — он сохраняет больше активных веществ.

  2. Рассмотрите вариант употребления цельной ягоды: в ней выше концентрация клетчатки и полифенолов.

  3. Если покупаете готовый сок, выбирайте варианты с пометкой 100% juice, без подсластителей и ароматизаторов.

  4. Используйте удобный кухонный инвентарь — блендер или пресс для ягод, чтобы получать домашний сок без нагревания.

  5. Добавляйте сок в морсы и смузи: так проще снизить кислотность и сохранить пользу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупать клюквенный напиток с высоким содержанием сахара.
    Последствие: увеличение калорийности и снижение пользы ягод.
    Альтернатива: выбирайте несладкие варианты или делайте сок самостоятельно.

  2. Ошибка: рассчитывать на клюквенный сок как средство от болей.
    Последствие: разочарование и отсутствие результата.
    Альтернатива: используйте проверенные методы — тепло, массаж, консультацию врача.

  3. Ошибка: пить сок на голодный желудок при гастрите.
    Последствие: усиление раздражения слизистой.
    Альтернатива: употребляйте напиток после еды или разводите его водой.

А что если…

Что если заменить обычный магазинный морс натуральной клюквой? В таком случае вы получите больше витаминов и меньше сахара.
Что если использовать ягоды в салатах или десертах? Это поможет разнообразить рацион без вреда для фигуры.
Что если сочетать клюквенный сок с мёдом или имбирём? Эти продукты усиливают иммунный эффект.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Натуральный клюквенный сок антиоксиданты, поддержка иммунитета высокая кислотность
Свежая клюква максимум пользы кислая, требует обработки
Магазинный сок удобство добавленный сахар

FAQ

Помогает ли клюквенный сок при болях?

Нет, исследований, подтверждающих такой эффект, не существует.

Как клюквенный сок влияет на иммунитет?

Благодаря витамину С и антиоксидантам он поддерживает защитные функции организма.

Можно ли пить его каждый день?

Да, но желательно выбирать несладкие варианты и учитывать кислотность напитка.

Мифы и правда

  1. Миф: клюквенный сок уменьшает менструальные боли.
    Правда: исследований, подтверждающих этот эффект, нет.

  2. Миф: в соке много магния.
    Правда: концентрация магния слишком низкая, чтобы повлиять на организм.

  3. Миф: любой клюквенный напиток полезен.
    Правда: многие магазинные продукты содержат сахар и не обладают высокой ценностью.

Исторический контекст

Клюква используется в северных странах уже сотни лет. Её добавляли в блюда, хранили в собственном соку и применяли в народной медицине как источник витаминов во время зимних дефицитов. В середине XX века клюквенный сок стал промышленным продуктом, а затем учёные начали изучать его влияние на мочевыводящую систему.

Три интересных факта

  1. Клюква содержит уникальные проантоцианидины, которые препятствуют прикреплению бактерий к слизистой мочевыводящих путей.

  2. Индейцы Северной Америки использовали клюкву в лечебных пастах и в качестве натурального консерванта.

  3. Ягоды могут храниться в воде месяцами без дополнительной обработки благодаря природной кислотности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Использование чужой бритвы может вызвать фолликулит — Джойс Ип вчера в 22:54
Кажется, ничего страшного — но одна бритва может передать до 100 000 микробов

Бритва под рукой выглядит невинно, особенно если вы забыли свою. Но дерматологи предупреждают: делиться ею нельзя — и вот почему.

Читать полностью » Современные коллекции делают шерстяные куртки частью стиля, сообщают стилисты вчера в 22:28
Мягкая шерстяная куртка сделала образ собранным — один штрих решает всё

Шерстяная куртка снова в центре модных трендов! Узнайте, как выбрать идеальную модель для осени-зимы 2025/2026 и избежать ошибок при покупке.

Читать полностью » Шарф стал акцентом, который заменяет украшение, отметил стилист Иван Петров вчера в 21:14
Накинула шарф поверх пальто — и образ вдруг заиграл: секрет прост, но заметен всем

Стильные шарфы снова в центре моды — от пушистых до макси-моделей. Узнайте, как выбрать идеальный вариант и использовать его для выразительных зимних образов.

Читать полностью » Стойкое окрашивание сушит и ломает волосы, отмечают дерматологи вчера в 20:05
Окрашивание волос стало привычкой — а кожа головы тайно мстит: один симптом всё выдаёт

Как окрашивание волос влияет на ваше здоровье и что нужно знать для безопасного обновления образа. Узнайте секреты безопасного окрашивания и советы дерматологов.

Читать полностью » Снижение эстрогена после менопаузы увеличивает риск деменции, сообщают исследователи вчера в 19:00
Женщины сталкиваются с болезнью Альцгеймера вдвое чаще — эта деталь в организме объясняет разрыв

Женщины сталкиваются с болезнью Альцгеймера почти вдвое чаще. Разбираемся, что влияет на гендерный разрыв и какие шаги реально снижают риск.

Читать полностью » Спокойный тон помогает предотвратить эскалацию семейных споров, отмечают психологи вчера в 18:53
Только сели за стол — и атмосфера стала напряженной: вот что чаще всего запускает скрытые обиды

На праздничных встречах эмоции часто накаляются. Узнайте, как стоическое мышление может помочь сохранить спокойствие и уважение в диалоге.

Читать полностью » Хурма помогает дольше сохранять сытость за счёт клетчатки — диетологи вчера в 18:01
Этот сладкий фрукт помог мне обуздать аппетит — и это вовсе не яблоко: без него похудение идёт медленнее

Хурма может оставаться в меню даже при похудении. Важно лишь соблюдать норму, учитывать нагрузку на ЖКТ и правильно сочетать фрукт с другими продуктами.

Читать полностью » Красная, чёрная и щучья икра почти одинаковы по питательной ценности — нутрициологи вчера в 17:53
Икра стоила дорого — но вкус оказался провальным: выяснила, как выбирать правильно

Икра традиционно появляется на праздничных столах, но важно понимать, кому она полезна, в каком количестве безопасна и как выбрать качественный продукт в магазине.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Хранение сухого корма без герметичности снижает его пользу — ветеринары
Садоводство
Полые стебли стали укрытием для одиночных пчёл, отмечают эксперты
Туризм
Для ручной клади при перелете необходимо учитывать правила багажа и ограничений по еде
Еда
Песочное тесто на сметане обеспечивает ореховому рулету мягкость — повар
Садоводство
Свежие букетные розы дают лучшие корни — отмечает розовод Антон Журавлёв
Наука
Меркурий и Венера будут видны на небе с 25 ноября — астрономы
Авто и мото
Проверка фильтров снижает риск перегрева мотора — механики
Спорт и фитнес
Тренировка пресса требует правильной техники для избегания травм — фитнес-тренер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet