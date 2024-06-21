На данный момент в России существуют некоторые проблемы с въездным туризмом. О причинах, препятствующих развитию данной отрасли, рассказал в беседе с РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Алексей Климов заявил, что на сегодняшний день присутствует определённые проблемы, которые мешаю становлению путешествий, организуемых для граждан иностранных государств по территории России. Одной из ключевых причин стала система по организации доставки и перемещению. Порой немаленькая стоимость также может отпугивать покупателей. Помимо этого, у лиц иностранных государств возникает проблема при приобретении российской продукции, при покупке которой требуется произвести оплату наличными средствами.

По словам Алексея Климова, эти причины стали первостепенными для отказа от туристического путешествия в Российскую Федерацию лицами иностранных государств. Однако он заявил, что огромных претензий из-за стоимости виз нет. Он также добавил, что из суммарных трат на одно путешествие приобретение разрешительного документа, позволяющего гражданину пересечь границы, не выходит за пределы 5%.

Алексей Климов решил напомнить, какие страны посещают Российскую Федерацию чаще всего. В этот список вошло государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья — Италия. Не стала исключением и Испания, расположенная в Юго-Западной Европе. Также в список попали США и Франция. При этом Алексей Климов отметил такой факт, что виза в США достигает уже почти 200 долларов.

Фото: Anastasia Petrova anastasia_p (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)