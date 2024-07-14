Покушение на участника президентской гонки США Дональда Трампа может привести к новой мировой войне. Об этом "Парламентской газете" рассказал глава Комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Стратегических изменений в политике США не будет, речи об этом не идёт. Но набор случайностей способен сработать столь жестко, что может начаться мировая война", — предположил он.

Сенатор напомнил, что Первой мировой войне предшествовала цепь случайных событий. Вызванное покушением на Трампа обострение резко повышает вероятность опрометчивых решений со стороны власть предержащих, предупредил он.

Покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа произошло в субботу во время его выступления в штате Пенсильвания. Политик был ранен в ухо и, по его заявлению, потерял много крови. Восемь членов-республиканцев конгресса заявили, что в покушении виновата подстрекающая к насилию риторика Джо Байдена.

Фото: Flickr/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).