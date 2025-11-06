Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Псориаз
Псориаз
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 8:17

Клетки ведут себя как бойцы без доспехов — гликокаликс исчезает, и начинается сражение

Гликокаликс управляет поведением иммунных клеток и воспалением организма — Эми Сондерс, Дуглас Дайер

Полисахариды гликаны — это больше, чем просто сложные сахара. Они играют ключевую роль в работе иммунной системы и защите клеток от повреждений. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Signaling, открывает новую главу в понимании того, как гликаны влияют на воспалительные процессы.

Что такое гликокаликс и зачем он нужен

Каждая клетка нашего тела имеет на своей поверхности защитный слой — гликокаликс. Это гелеобразная структура, состоящая из полисахаридов, белков и липидов, переплетённых в сложную сеть. Особенно выражен этот слой у клеток, выстилающих стенки кровеносных сосудов — эндотелиальных клеток.

Гликокаликс выполняет множество функций:

  • защищает клеточную мембрану от механических и химических воздействий;

  • регулирует проницаемость сосудистой стенки;

  • участвует в клеточной коммуникации;

  • контролирует движение иммунных клеток по кровотоку.

"Очень захватывающе открыть, насколько важен слой гликокаликса на иммунных клетках, и я надеюсь, что это исследование поможет заложить основу для будущих достижений в лечении воспалительных заболеваний", — пояснила иммунолог Эми Сондерс из Ланкастерского университета.

До недавнего времени учёные считали, что во время воспаления изменения происходят только в гликокаликсе сосудистых стенок. Но новое исследование показало: этот слой активно участвует и в поведении иммунных клеток.

Как гликокаликс влияет на воспаление

Исследователи из Манчестерского и Ланкастерского университетов изучили процесс перемещения иммунных клеток из крови в ткани. Оказалось, что сами иммунные клетки сбрасывают свой гликокаликс, чтобы облегчить выход из кровеносного русла.

Этот "сброс" играет важную биологическую роль: он делает клетки более подвижными и позволяет им быстрее добираться до очага воспаления. Но у такой реакции есть и обратная сторона.

"Было удовольствием работать над этим проектом совместно, чтобы переопределить наше понимание рекрутирования иммунных клеток и попытаться улучшить лечение воспалительных заболеваний", — добавил иммунолог Дуглас Дайер из Манчестерского университета.

Сброс гликокаликса — это механизм, который помогает организму бороться с инфекцией, но при хронических воспалительных заболеваниях (например, при псориазе) он может усугублять течение болезни. Избыточное накопление иммунных клеток в тканях приводит к повреждению кожи, сосудов и внутренних органов.

Сравнение функций гликокаликса

Локализация Основная функция Роль при воспалении
Эндотелиальные клетки сосудов Защищает стенки сосудов, регулирует проницаемость Изменяется, чтобы пропустить иммунные клетки
Иммунные клетки (лейкоциты) Помогает клетке ориентироваться и взаимодействовать Сбрасывается для облегчения выхода из кровотока
Эпителиальные клетки кожи Создаёт барьер от микробов При повреждении способствует запуску воспаления

Советы шаг за шагом: как учёные исследовали механизм

  1. Создание модели воспаления. В лаборатории исследователи использовали мышей, которым наносили крем "Алдара" для имитации псориаза — известного воспалительного заболевания кожи.

  2. Наблюдение под микроскопом. При помощи флуоресцентных маркеров они визуализировали гликокаликс на поверхности клеток.

  3. Анализ изменений. Учёные отметили, что иммунные клетки в процессе воспаления сбрасывают слой гликокаликса, облегчая проникновение в ткани.

  4. Проверка влияния лекарств. Некоторые препараты, стабилизирующие структуру гликокаликса, замедляли движение клеток и снижали воспаление.

Ошибка-последствия-альтернатива

  1. Ошибка: считать, что только сосудистый гликокаликс влияет на воспаление.
    Последствие: неполное понимание иммунных реакций.
    Альтернатива: учитывать роль гликокаликса иммунных клеток при разработке лекарств.

  2. Ошибка: подавлять миграцию иммунных клеток полностью.
    Последствие: ослабление иммунитета и уязвимость к инфекциям.
    Альтернатива: регулировать процесс мягко, снижая избыточное воспаление.

  3. Ошибка: игнорировать значение структуры гликокаликса при хронических заболеваниях.
    Последствие: невозможность контролировать аутоиммунные реакции.
    Альтернатива: использовать препараты, стабилизирующие гликокаликс, для профилактики обострений.

А что если управлять воспалением через гликокаликс?

Открытие нового механизма открывает перспективы для создания инновационных лекарств, регулирующих движение иммунных клеток. Если научиться контролировать процесс сброса гликокаликса, можно будет избирательно усиливать или ослаблять воспаление. Это особенно важно при лечении болезней, связанных с нарушениями иммунного ответа — псориаза, ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника.

Такой подход позволит воздействовать не на симптомы, а на первопричину - дисбаланс взаимодействия иммунных клеток с тканями.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет понимание иммунных реакций Требует дальнейших исследований на людях
Создаёт основу для новых лекарств Возможны побочные эффекты при вмешательстве в иммунный баланс
Открывает путь к персонализированной терапии Высокая стоимость разработок

FAQ

Что такое гликокаликс?
Это слой из сахаров и белков, покрывающий поверхность клеток, защищающий их и участвующий в межклеточных взаимодействиях.

Почему сброс гликокаликса важен?
Он облегчает выход иммунных клеток из крови в ткани при воспалении.

Можно ли повлиять на этот процесс лекарствами?
Да, учёные рассматривают препараты, укрепляющие гликокаликс, как перспективное направление в терапии воспалительных заболеваний.

Как связано это открытие с псориазом?
Модель псориаза у лабораторных мышей позволила увидеть, как сброс гликокаликса усиливает приток иммунных клеток и воспаление кожи.

Мифы и правда

  1. Миф: гликокаликс — просто защитный слой клеток.
    Правда: он активно участвует в передаче сигналов и иммунных реакциях.

  2. Миф: воспаление всегда вредно.
    Правда: умеренное воспаление помогает организму бороться с инфекциями, но хроническое — разрушает ткани.

  3. Миф: влияние гликокаликса ограничено кровеносными сосудами.
    Правда: он присутствует и на иммунных, и на эпителиальных клетках, регулируя их поведение.

Исторический контекст

Термин "гликокаликс" был введён в 1963 году биологами Рональдом Джуи и Хью Беннетом. Тогда его рассматривали лишь как физический барьер. В 2000-х годах стало ясно, что он играет активную роль в иммунных и воспалительных процессах.
Современные методы микроскопии позволили учёным впервые увидеть, как гликокаликс изменяется на поверхности иммунных клеток — это стало настоящим прорывом в иммунологии.

Три интересных факта

  1. Гликокаликс у разных клеток может отличаться по толщине — от 20 до 500 нанометров.

  2. При сахарном диабете и гипертонии структура гликокаликса разрушается, что повышает риск воспалений.

  3. Некоторые вирусы и бактерии (например, SARS-CoV-2) способны использовать гликокаликс как "ворота" для проникновения в клетку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Британская экспедиция зафиксировала подлёдный город из тысяч рыб рода Neopagetopsis сегодня в 0:26
Айсберг ушёл и раскрыл тайну: подо льдом жила армия рыб, организованных лучше людей

Подо льдом Антарктики учёные случайно наткнулись не на затонувший корабль, а на целый подводный город — крупнейшую колонию рыб на планете.

Читать полностью » Отношение талии к росту выявляет скрытые риски сердца даже при нормальном ИМТ вчера в 23:50
Если талия шире, чем рост позволяет, сердце в опасности: учёные раскрыли секрет, который спасёт миллионы

Учёные нашли простой способ предсказать болезни сердца: соотношение талии к росту оказалось точнее ИМТ и помогает выявить скрытый риск.

Читать полностью » 17 часов умеренной физической активности в неделю снижают риск рака пищеварительной системы на 17% вчера в 23:03
Бег или ходьба: что реально защищает от онкологии, и почему 2 часа в неделю перевернут вашу жизнь

Учёные выяснили, сколько времени нужно уделять физкультуре, чтобы значительно снизить риск рака пищеварительной системы. Цифра оказалась реалистичной.

Читать полностью » В Шотландии раскопан форт Брокси-Кеннелс, существовавший с 550 года до н.э. до I века н.э. вчера в 22:59
Под землей Шотландии спрятан тайный мир: как строительство дороги раскрыло форт Брокси-Кеннелс

Строительство дороги в Шотландии привело к обнаружению древнего форта, заброшенного накануне римского вторжения. Что скрывала земля 2000 лет?

Читать полностью » Психолог Тейлор: пробуждение сознания изменяет восприятие ценностей и снижает уровень стресса вчера в 22:47
Страх исчез, а мир засиял: вот почему пробуждение сознания делает людей добрее и увереннее

Иногда мгновение способно изменить жизнь: британский психолог объяснил, как кризис, природа и медитация запускают пробуждение сознания.

Читать полностью » В Дорсете обнаружено третье захоронение молодой женщины с признаками насильственной смерти вчера в 21:55
Матрилинейные королевы и их жертвы: как племя дуротригов сочетало власть женщин с жестокими казнями

В Англии обнаружены останки девочки, погребённой лицом вниз 2000 лет назад. Археологи предполагают, что это может быть свидетельством древнего ритуала.

Читать полностью » Nutritional Neuroscience: добавление оливкового масла extra virgin улучшает метаболизм и снижает вес вчера в 21:44
Голод и вес растут из-за мозга: оливковое масло первого отжима — тихий герой, который спасает гипоталамус

Учёные из Бразилии выяснили, что оливковое масло первого отжима помогает защитить мозг от воспаления и нормализует обмен веществ.

Читать полностью » На поле битвы при Каллодене нашли пушечные ядра и мушкетные пули эпохи якобитского восстания вчера в 20:51
Ирландцы спасли тысячи жизней на Каллодене: археологи нашли пули, подтверждающие легенду

На поле битвы при Каллодене найдено более 100 снарядов, пролежавших в земле почти 300 лет. Находка меняет представление о ключевом эпизоде сражения.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с копчёной колбасой и морковью заправляется майонезом с чесноком и охлаждается перед подачей
Культура и шоу-бизнес
Милли Бобби Браун заявила, что не раскроет имя своей дочери
Еда
Расстегаи с рыбой и рисом получаются воздушными и ароматными при выпечке в духовке
Красота и здоровье
Куриное мясо безопасно при правильной готовке и разрушении антибиотиков — Нурия Дианова
Еда
Шоколадный чизкейк хранится в холодильнике до 4 дней при плотно закрытой упаковке для сохранения вкуса
Спорт и фитнес
Умеренные физические нагрузки повышают уровень энергии и снижают стресс — мнение врачей
Садоводство
Древесная зола улучшает почву, повышает урожай и защищает растения от вредителей
Питомцы
Морские свинки требуют правильного ухода, активных прогулок и общения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet