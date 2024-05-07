Количество клещей в зависимости от погодных условий обусловлено. Оптимальная атмосфера для их активности — температура свыше нуля градусов, отсутствие сквозняков, осадков и палящего светила, отметила доктор медицинских наук Татьяна Сергеева, заместитель главного врача клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу.



Как пояснила она, клещи пребывают в двух активных фазах в течение дня. Следовательно, согласно ее словам, наиболее агрессивны они от 8 утра до 11 утра и приблизительно с 17 до 20 часов. Это обусловлено особенностями естественного света в эти промежутки времени.

В это время солнечные лучи падают на землю под углом менее интенсивно, с большим разбросом, что уменьшает освещение. Время знойного полдня наоборот не нравится этим паразитам, и с 11 дня до 17 часов они прячутся в тени, избегая активности.

Сергеева отметила, что в текущем году количество клещей увеличилось вдвое, это напрямую связано с тем, что прошедшее лето было холодным и дождливым. Малое количество солнечных дней стимулирует их к размножению в следующий сезон, что ускоряет процесс воспроизводства.

Кроме того, после зимы клещи голодны и агрессивны, в результате чего их можно встретить даже в черте города, в парках. Встречаются случаи, когда они проникают в жилища.

По словам специалиста, прогноз по клещевому энцефалиту в этом году неутешителен. В качестве особой профилактической меры против данного недуга используется вакцинация. Также возможно предотвращение заражения клещевым энцефалитом путем соблюдения предосторожности.

Врач отметила, что клещи, переносящие энцефалит, атакуют, пристыковываясь к проходящим мимо теплокровным существам и людям, как паразит. В качестве места для нападения они выбирают загрязненные потом следами теплокровных травинки и веточки в затененных зарослях трав. С учетом этого на прогулках следует избегать контакта с тропами животных и домашним скотом. На дорожках и широких тропах рекомендуется идти в центре, обходя контакт с нависающей над тропой растительностью. Также можно использовать репелленты, содержащие ДЭТА или перметрин.

При посещении таких мест следует надевать одежду с капюшоном, длинными рукавами, без дырок или отверстий, а низ брюк обязательно заправлять в длинные носки, а рубашку в штаны. Волосы следует убрать под головной убор. Для удобства обнаружения клещей, предпочтительно носить светлую одежду. Во время пребывания в лесу, парках, зонах отдыха рекомендуется регулярно проверять одежду и осмотреть открытые участки кожи: шею, запястья. После возвращения с природы рекомендуется проверить одежду и тело на клещей и просмотреть спину и волосатую часть головы с посторонней помощью.

При обнаружении присосавшегося клеща его следует незамедлительно удалить. Как уточнила Сергеева, чем раньше клещ будет удален, тем ниже вероятность заражения. Однако самостоятельное удаление может привести к раздавливанию клеща и разделению тела на части. Остающиеся части клеща в ране будут продолжать представлять угрозу заражения. Специалистам лучше поручить удаление клеща. Никак не стоит использовать масляные вещества для извлечения клещей, подчеркнула медик.

Она также напомнила, что клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит). Болезнь может вызвать стойкие неврологические и психиатрические осложнения, а также летальный исход у зараженных.

Переносят возбудителя заболевания различные виды клещей, включая Ixodes persulcatus, обитающий преимущественно в азиатском регионе России, и Ixodes ricinus, чаще встречающийся в европейском регионе. Передача клещевого энцефалита от человека к человеку невозможна.

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