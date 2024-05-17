Клеща после укуса необходимо сдать в лабораторию для исследования, является ли он разносчиком опасных заболевание. Однако, если по каким-то причинам кровопийцу отнести для проверки не получилось, нужно выполнить ряд правил. О них в беседе с NewsInfo.Ru рассказала эпидемиолог Людмила Карань.

Так, в частности, если человек проживает на территории эндемичной по клещевому энцефалиту, то нужно как можно раньше озаботиться вопросом профилактики, особенно, если человек не был привит от этого заболевания. Для этого нужно обратиться к городскую клинику для введения противоклещевого иммуноглобулина.

"Сделать это нужно в течение 96 часов, как прописывают наши правила, но, в принципе, это нужно сделать как можно более ранее. Дальше уже эффективность иммуноглобулина снизится из-за того, что сам вирус тоже может размножаться и попадать в нервную систему. Если вирус попал в нервную систему, иммуноглобулин мало чем сможем в этой ситуации помочь", — рассказала врач.

По её словам, введение противоклещевого иммуноглобулина должно осуществляться только под присмотром в медицинском учреждении.

Клещи, помимо клещевого энцефалита, могут разносить и другие заболевания. Речь идёт о боррелии.

"Здесь ситуация зависит оттого, где человек проживал, где клещ укусил. Москва и Московская область — около 20% клещей с боррелиями. А если он где-нибудь в Западной Сибири, в Восточной Сибири, на Урале, там от 40% до 60%. Каждый второй клещ может быть с боррелией", — добавила она.

В таком случае ещё необходимо обратиться к инфекционисту, который в свою очередь порекомендует принять антибиотики.

Ранее сообщалось, что в России активизировались клещи. В апреле Роспотребнадзор сообщил, что в 80 субъектах страны за медицинской помощью из-за укуса клещей уже обратились 3,9 тыс. граждан. Это "почти в два раза ниже показателей прошлого года (в 2023 — свыше 6,5 тыс. человек)".