Взятие Клещеевки привёл к тому, что ВС России завершили разгром группировки ВСУ на этом нарпавлении. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

"Если вот вернуться к предыдущим боевым действиям, это Артемовск, вернее Бахмут, Клещевка, то это реально нас выводит в направлении Краматорска. И еще одно, Клещеевка позволяет нам полностью выровнять фронт до административных границ Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Накануне российская армия освободила населённый пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Фото: Минобороны/Ольги Балашова, Вадим Савицкий (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)