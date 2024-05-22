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Матвийчук: взятием Клещеевки ВС России завершили разгром группировки ВСУ
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 15:33

Матвийчук: взятием Клещеевки ВС России завершили разгром группировки ВСУ

Взятие Клещеевки привёл к тому, что ВС России завершили разгром группировки ВСУ на этом нарпавлении. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

"Если вот вернуться к предыдущим боевым действиям, это Артемовск, вернее Бахмут, Клещевка, то это реально нас выводит в направлении Краматорска. И еще одно, Клещеевка позволяет нам полностью выровнять фронт до административных границ Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Накануне российская армия освободила населённый пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Фото: Минобороны/Ольги Балашова, Вадим Савицкий (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)

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